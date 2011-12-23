По факту избиения депутата возбуждено уголовное дело

По факту избиения депутата Тернопольского городского совета возбуждено уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что пострадавший получил телесные повреждения около 19.00 20 декабря в одном из дворов центральной части Тернополя.

Установлено, что пострадавший депутат городского совета также является и.о. директора одного из тернопольских частных предприятий.

Возбуждено уголовное дело по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются причины и обстоятельства этого происшествия и лица, которые могли быть причастными к нему. По предварительным данным, с профессиональной деятельностью депутата это событие не связано. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ВО «Свобода», депутат городского совета Тернополя 31-летний Олег НАПОРА после избиения попал в реанимацию.

21 декабря на сессии депутаты городского совета поручили руководителю городской милиции Андрею МАТРИФАЙЛУ взять под личный контроль расследование этого дела и ежедневно докладывать городскому председателю Тернополя о ходе расследования.