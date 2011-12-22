Регионал в ВР заявил, что Кабмином руководил Виктор Федорович Тимошенко
17:00, 22 декабря 2011Политика
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Лукъянов вызвал хохот в зале
Народный депутат Украины Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов) оговорился и сказал, что в 2003-2004 годах правительством руководил «Виктор Федорович Тимошенко».
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Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления с трибуны в ходе обсуждения проекта бюджета на 2012 год В.ЛУКЬЯНОВ рассказывал об успехах правительства в 2003-2004 годах. Он отметил, что в этот период «экономикой руководил премьер-министр Украины Виктор Федорович Тимошенко».
После этих слов в сессионном зале стоял сплошной хохот.
В.ЛУКЬЯНОВ продолжил выступление, поправившись, что правительством руководил Виктор ЯНУКОВИЧ.
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