Регионал в ВР заявил, что Кабмином руководил Виктор Федорович Тимошенко

Народный депутат Украины Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов) оговорился и сказал, что в 2003-2004 годах правительством руководил «Виктор Федорович Тимошенко».

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления с трибуны в ходе обсуждения проекта бюджета на 2012 год В.ЛУКЬЯНОВ рассказывал об успехах правительства в 2003-2004 годах. Он отметил, что в этот период «экономикой руководил премьер-министр Украины Виктор Федорович Тимошенко».

После этих слов в сессионном зале стоял сплошной хохот.

В.ЛУКЬЯНОВ продолжил выступление, поправившись, что правительством руководил Виктор ЯНУКОВИЧ.