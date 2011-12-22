В Киеве представили англо-русский путеводитель к Евро-2012

В Киеве представили первый в Украине англо-русский путеводитель к чемпионату Евро-2012 «Украина для гостей 2012», который стал итогом совместной работы Издательской группы «Наш Продукт» и Центра потребительского контроля «ЧЕК».

Как передает корреспондент УНИАН, путеводитель представил генеральный директор Издательской группы «Наш Продукт» Александр ДРАНИКОВ сегодня во время пресс-конференции.

«Наша издательская группа провела масштабное исследование готовности страны к чемпионату Евро-2012... Работа была сосредоточена на исследовании гостиничного сегмента и туристической инфраструктуры в целом», - сказал А. ДРАНИКОВ.

По его словам, ожидается, что 15-20% туристов приедут в Украину на Евро-2012 автотранспортом. Авторы путеводителя провели ревизию основных маршрутов следования автотуристов, побывали во всех городах Украины, принимающих чемпионат, и определили возможные проблемные вопросы, которые могут возникнуть у иностранных туристов: как не заблудиться по дороге к отелю, где лучше остановиться на ночлег, где можно вкусно поужинать, какие достопримечательности стоит посмотреть в Украине. Ответы на эти вопросы и представлены в путеводителе.

Так, например, говорит А.ДРАНИКОВ, европейские и украинские обозначения дорог не совпадают. GPS-навигаторы также не всегда имеют четкую привязку к дорогам Украины. Кроме того, некоторые дорожные объекты, построенные за последние полгода, пока не внесены в их базы.

Об отсутствии дорожных указателей от пунктов пропуска через границу до Львова заявил руководитель проекта «Украина для гостей» Сергей СМИРНОВ. «Мы проверяли лично: например, если турист отъехал от Равы-Русской километров так 15, остановился на развилке без указателей, то он уже не поймет, куда ему ехать, чтобы добраться до Львова. Туристам не хватает конкретной информации о маршрутах и инфраструктуре», - сказал он.

«Эту нишу мы и рассчитываем заполнить выпуском нашего справочника»», - подчеркнул А.ДРАНИКОВ.

По данным Госстата, в Украине больше 8 тыс. предприятий и предпринимателей, предоставляющих услуги по временному проживанию туристов, в том числе 1731 прошли обязательную сертификацию по требованиям безопасности, сказал А.ДРАНИКОВ. В данном перечне только 849 объектов классифицированы как отели, остальные — как мотели, другие места для временного проживания. «У нас в справочнике описано несколько тысяч объектов инфраструктуры только на маршрутах следования автотуристов от границ Украины к Киеву», - сообщил он.

По словам координатора Центра потребительского контроля «ЧЕК» Игоря КАНЕВСКОГО, целевая аудитория путеводителя – автотуристы, которые едут в Украину не только болеть за любимую команду, но и рассматривают нашу страну как место, где можно приятно провести время, отдохнуть, посетить различные местные достопримечательности. Лучшим маршрутом для таких автотуристов эксперты Центра «ЧЕК» считают трассу М-06.

«Мы рекомендуем ехать из Европы по маршруту Чоп-Ужгород-Львов-Ривне-Киев», - сказал И.КАНЕВСКИЙ. По данному маршруту, например, автотурист из Гамбурга сможет не только увидеть несколько стран ЕС, но и встретить приличную инфраструктуру в Украине. «У нас маршрут от Чопа до Киева, наверное, наиболее готов, наиболее отработан для приема гостей из стран Европы», - считает координатор Центра «ЧЕК».

Справочник издан на английском и русском языках, исходя из того, что большинство туристов ожидается именно из РФ и стран Европы.

Он будет распространяться в 20 странах Европы, а также в России.

Гендиректор ИГ «Наш Продукт» А.ДРАНИКОВ отмечает, что государство недооценивает потенциал страны в вопросе туризма.

Также он сообщил, что издательство намерено продолжать данную серию путеводителей, в частности осенью 2012 года планируется выпустить путеводитель с рабочим названием «Дорога в горы». Этот справочник -путеводитель пригодится тем, кто собирается отдыхать на базах отдыха в горах Украины.