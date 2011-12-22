Дело Пукача отложили до следующего года

Печерский районный суд Киева 19 января 2012 года продолжит слушание дела по обвинению экс-начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщила представитель интересов вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, в слушании дела объявлен перерыв из-за того, что двое представителей потерпевшего по делу журналиста Алексея ПОДОЛЬСКОГО еще не получили допуск к государственной тайне.

По словам адвоката, такой длительный перерыв в заседаниях обоснован, поскольку для получения допуска к гостайне отводится до двух месяцев.

В.ТЕЛИЧЕНКО напомнила, что на предыдущем заседании А.ПОДОЛЬСКИЙ заявил двух своих представителей, суд признал их таковыми и предоставил им время для того, чтобы обратиться с заявлением о получении допуска к гостайне.

Допрос А.ПУКАЧА в суде еще не завершен.