Дело Пукача отложили до следующего года
14:29, 22 декабря 2011Политика
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Нужен допуск к гостайне
|Алексей Пукач
Как сообщила представитель интересов вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, в слушании дела объявлен перерыв из-за того, что двое представителей потерпевшего по делу журналиста Алексея ПОДОЛЬСКОГО еще не получили допуск к государственной тайне.
По словам адвоката, такой длительный перерыв в заседаниях обоснован, поскольку для получения допуска к гостайне отводится до двух месяцев.
В.ТЕЛИЧЕНКО напомнила, что на предыдущем заседании А.ПОДОЛЬСКИЙ заявил двух своих представителей, суд признал их таковыми и предоставил им время для того, чтобы обратиться с заявлением о получении допуска к гостайне.
Допрос А.ПУКАЧА в суде еще не завершен.
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