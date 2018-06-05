Янукович отчитался о фундаменте

Пресс-конференция далась Виктору Януковичу непросто. Дело не столько в острых вопросах журналистов, которых было немного, сколько в неготовности главы государства отчитываться перед согражданами о проделанной работе. И одним тезисом о сохраненной стабильности в обществе (весьма сомнительным, по правде говоря) здесь не отделаешься.

Президентская команда, по всей видимости, планировала пресс-конференцию под новые газовые соглашения. Виктор Федорович должен был вернуться из Москвы, и, уставший, но полный государственной значимости, рассказать о новом достижении на фронте международных отношений. Но по итогам недели Януковичу досталась только усталость – парафирования соглашения об ассоциации с ЕС не произошло, а российское руководство, хорошо знающее экономическую ситуацию в нашей стране, продолжает настаивать на уступках, возмущающих даже Николая Азарова.

В итоге Виктор Янукович пришел на встречу с представителями прессы уставшим и плохо подготовленным, в его вступительным слове практически не было ни одного «ударного» тезиса, позволившего подкрепить слова о том, что нынешний и минувший годы были только временем закладывания фундамента и пробы сил. Глава государства временами выглядел беспомощным, что резко контрастировало с объемом его полномочий и заявленной в ходе президентских выборов готовностью улучшить жизнь украинцев уже сегодня. Наверное, именно по причине усталости Янукович ответил на вопрос журналиста Мустафы Найема об улучшении собственного благосостояния на фоне экономических проблем у большинства населения страны с нотками, в которых отчетливо была слышна угроза.

Виктор Федорович не сказал ничего по сути о будущем Государственном бюджете, разве что констатировал, что выплат по обслуживанию государственного долга станет меньше, как и расходов на подготовку к Евро-2012. Почему именно государство взяло на себя финансовое бремя подготовки к Чемпионату Европы по футболу – вопрос, успевший стать риторическим. Любопытно отметить, что Янукович так и не рискнул продемонстрировать властные полномочия и в прямом эфире, по-ельцински, подписать указ об увольнении кого-либо из министров или губернаторов. Признав, что претензий к работе исполнительной власти достаточно, президент не стал никого менять. Видимо, это означает, что скамейка запасных власти остается куцей. Так что акции протеста, по всей видимости, продолжат огорчать главу государства.

Януковичу пришлось и отвечать на вопрос о состоянии газовых переговоров с Россией. Положение Украины в них аховое, иначе бы украинский президент не засиживался с российским коллегой до ночи в подмосковных Горках. Но рассчитывать в последний момент уговорить Россию, мягко говоря, наивно – не та сегодня ситуация. Внутриполитическая «стабильность» не дает Виктору Федоровичу даже намека на возможность разыграть антироссийскую карту – вся его предыдущая политическая деятельность прошла под знаком благоговения перед Кремлем, и для осуществления внешнеполитического кульбита элементарно нет возможностей. Слишком велик риск понести невосполнимые электоральные потери.

Поэтому Янукович публично сокрушался действиями наших европейских партнеров, нарушающих Энергетическую хартию, ратифицированную в феврале текущего года и Украиной. Понятно, что перспектива «пересыхания» отечественной газотранспортной системы никого не радует, но это не повод делать подобные заявления. Сегодня окончательно поссориться с Европейским Союзом Украина позволить себе не может, а сохранение контроля над «трубой» остается вопросом государственной важности.

Вопросы по делу Тимошенко, которые задавали представители иностранных информационных агентств, тоже не порадовали Виктора Федоровича. Найти верную тональность в этом направлении Януковичу никак не удается. Практически любые его заявления, касающиеся Тимошенко, кажутся неискренними, и плохо воспринимаются как собственными гражданами, так и иностранными партнерами. Президент так и не смог внятно сформулировать своего отношения к возможности помилования экс-премьера, зато не преминул подчеркнуть, что идею с декриминализацией Уголовного кодекса Украине подкинули. Общие слова и стандартные фразы по отношению к лидеру украинской оппозиции (эти лавры Юлии Владимировне своими действиями подарила власть) выглядят абсолютно неубедительными.

В прошлой жизни бывший неплохим водителем, Виктор Янукович во время вчерашней пресс-конференции больше напоминал новичка за рулем мощного автомобиля. Ему хочется выжать все возможное из машины, но навыков для этого не хватает. Вдобавок еще шаловливые дети возятся за спиной и мешают сосредоточиться на вождении. Пожалуй, главный на сегодня вопрос – какие выводы сделает президентская команда из допущенных промахов и как сам Виктор Федорович будет сглаживать неприятное впечатление? Утешает одно – состояние Вооруженных Сил не позволяет рассчитывать на «маленькую победоносную войну», направленную на коррекцию имиджа. Правда, и экономических ресурсов, позволяющих создать иллюзию благосостояния, у Украины нет.

Евгений Магда

Фото УНИАН