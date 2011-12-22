Кириленко объединился с Яценюком

Партии «Фронт Змін» и «За Украину!» договорились об объединении усилий для осуществления совместной оппозиционной деятельности во время парламентских выборов 2012 года и после них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в парламенте лидер «Фронту Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, обе партии считают, что решение этого вопроса должно состояться через объединение оппозиционных политических сил вокруг наиболее мощных политических партий.

В соглашении о совместной оппозиционной деятельности, подписанном А.ЯЦЕНЮКОМ и председателем партии «За Украину!» Вячеславом КИРИЛЕНКО, отмечается, что «За Украину!» откажется от выдвижения кандидатов в общегосударственном многомандатном округе на парламентских выборах 2012 года. В то же время «Фронт Змін» поддержит согласованных кандидатов, предложенных партией «За Украину!», на отдельных одномандатных избирательных округах.

По результатам выборов стороны сформируют общую фракцию «Фронт Змін» в Верховной Раде, а после завершения избирательной кампании партия «За Украину!» объединится с партией «Фронт Змін» путем вступления членов партии во «Фронт Змін».

В свою очередь, В.КИРИЛЕНКО заметил, что избирательный список возглавит А.ЯЦЕНЮК. «С сегодняшнего дня мы - одна команда», - сказал В.КИРИЛЕНКО.