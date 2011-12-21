Азаров запретил министрам Кабмина уезжать из Киева?

Сегодня в Москве уполномоченные Украины и России предполагают согласовать окончательный вариант пакета межправительственных соглашений по «газовому вопросу». Об этом ZN.UA сообщил источник в Кабинете министров Украины.

На сегодняшнем заседании украинского правительства министров обязали не покидать Киев в течение ближайших двух дней в связи с возможным проведением в это время внеочередного заседания Кабмина.

Целью заседания должна стать легализация соглашений для передачи в Верховную Раду для ратификации. По всей вероятности, во время этого будет нарушена процедура, так как, согласно украинскому законодательству, для такого действия Кабинет министров должен собираться дважды. Вначале — для утверждения проекта, а затем, после подписания премьером, – для подачи Верховной Раде на ратификацию. Однако, по мнению правительства, исполнение всех процедур не даст возможности Кабмину внести изменения в бюджет Украины-2012 в этом году, так как это возможно лишь после ратификации соглашений Верховной Радой.

По словам источника ZN.UA в парламенте, дополнительной проблемой для исполнительной власти является то, что следующая неделя в Верховной Раде является непленарной. Чтобы разрешить коллизию, представители Партии регионов уже провели переговоры с председателем ВР Владимиром Литвиным о возможном внеочередном заседании парламента для ратификации соглашений.

Пока же, по словам источника из КМУ, проект бюджета подготовлен в двух вариантах: с ценой на газ $415 за 1000 кубометров и $315 – последней звучавшей ценой на переговорах президентов Украины и России (контрактная цена, минус $100 скидки за базирование Черноморского флота, минус 25%). Во втором варианте экономия украинских предприятий составит около $2 млрд в год. Напомним, что в Москве на переговорах остаются министр юстиции Александр Лавринович и руководитель Минэнергоугля Юрий Бойко.

О том, на какие уступки пойдет Украина в «газовом вопросе» члены правительства уведомлены не были. Достоверно известно, что Российская Федерация станет совладельцем украинской ГТС. Тем не менее непроясненным остается тот факт, кто именно и в каких долях будет владеть ГТС, а также сохранится ли монополия Украины на газовые хранилища.

Напомним, что сегодня президент Украины Виктор Янукович сообщил, что, по его мнению, цена на российский газ для Украины не должна быть выше $250. При этом Украина считает важным создание трехстороннего газового консорциума с участием, как РФ, так и ЕС.

«Мы видим наш интерес в снижении цены на газ до уровня европейского, справедливого. А с учетом того, что мы заключили харьковские соглашения, естественно, что будем требовать (и мы получим это) снизить от этого уровня цену на $100… Мы считаем, что цена в Украине не должна быть выше $250. А какой она будет — тяжело сказать», — сообщил он.