Плохая новость из Москвы

Сегодня главная слабость России – это кандидат в президенты Владимир Путин… Ночные переговоры в дремучих лесах России прошли для официального Киева дурно и деструктивно…

Очень странно, даже загадочно, детективно. Переговоры с первыми лицами украинского государства в России в дремучих лесах Подмосковья традиционно проходят в темноте, по ночам. Какие-то масонские встречи с переодеванием и шикарным ужином. Причем для официального Киева всегда безрезультатно, невыгодно, дурно, деструктивно.

Из Москвы пришла плохая новость. «Газовый вопрос» вновь завис. Соглашение о ценах, объемах, транзите российского газа, о котором в среду могли объявить президенты и мечтали Виктор Федорович и Николай Янович, откладывается на неопределенный срок. Ночные переговоры между первыми чиновниками России и Украины завершились ничем.

Это означает, что бюджета на новый 2012 год в Украине не будет, цены на российский газ останутся прежними, а за транзит своего газа Россия будет платить, как и прежде, копейки. Ни на какие консорциумы с Европой по газовой украинской инфраструктуре Кремль не согласен. Только 50 на 50. «Если хотите с Европой, отдайте часть своей доли», - говорят в Москве.

И вообще, зачем было президенту Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову лететь в Москву? Чтобы выслушать хамские фразы Владимира Путина о том, что вы нас достали, «кровь нашу пьете!». Узнать, как сказал Путин, что «Юра» (Бойко – министр украинского топлива и энергетики) работает совсем в другом месте, чем думал его начальник Азаров? Как принято говорить, «оговорка по Фрейду».

Победные реляции и оптимистическое заявление в начале сегодняшнего дня на заседании правительства премьер-министра Николая Азарова об итогах своей поездки в Москву – это особый политический цинизм, когда желаемое выдают за результат, за очевидное. Против украинского премьера свидетельствует господин Миллер, который сообщил журналистам, что «новых соглашений с Украиной по газу в этом году не будет».

Согласно формуле ныне действующего контракта, заключенного в 2009 году, цена на газ для Украины сегодня составляет около $550. С учётом скидки в $100, которую предоставила Россия в обмен на продление пребывания в Крыму Черноморского флота, все равно получается выше средней цены на российский газ, например, для Германии.

Понятно, что в этих условиях Кремль проигнорирует все предложения украинской стороны и попытается добиться создания совместных предприятий с участием Газпрома. То бишь, поручение есть: контролировать транзит газа через территорию Украины, а также легитимировать поставки своего газа на внутренний украинский рынок. Это стратегическая задача России – политика, которую на Западе называют «энергетическая экспансия Москвы».

Как говорила героиня Островского, «у всякого безобразия должны быть свои приличия». То, что происходило в Москве, – это никакие не переговоры. И к экономике они никакого отношения не имеют. Это акт унижения, избиения попрошаек, нищих, бездомных.

Президент и премьер-министр приезжает на подписание документа, который готов к тому, чтобы стать законом, нормой, правилом – это аксиома дипломатии. А так всего лишь – поводили «наших» мордой по батарее, посадили на самолет и отправили домой!

Итак, новый 2012 год в отношениях Украины и России вновь начинается со скандала. Дежа вю. Но в отличие от 2009 года, сегодня Россия натянула одеяло на себя.

Виктор Янукович и Николай Азаров забыли, что Россия находится в преддверии президентских выборов, и условия Владимиру Путину обязан диктовать Киев, а не наоборот.

Без благополучия Газпрома Путин никогда президентом России не станет, так как Россия – это и есть Газпром. А заверения украинской стороны в том, что «Украина дает гарантии транзита российского газа в Европу», преждевременные и неумные, с точки зрения национальных интересов Украины.

Сегодня не Россия, а Украина должна диктовать политические условия тем, кто в Москве находится в состоянии неустойчивости и неопределенности. Авторитет Путина как лидера нации зашатался, учитывая последние события в Москве.

Слабость России следует из ее «силы». А Владимир Путин накануне президентских выборов – главная слабость нынешней России. Те ее позиции, которые кажутся сильными, на самом деле наиболее слабы и уязвимы.

Даже нынешний «певец Газпрома», германский аналитик русского происхождения Александр Рар вынужден констатировать: «Шокирует, когда становишься свидетелем того, с каким легкомыслием русская элита и общество отказалась от едва достигнутых либеральных ценностей в обмен на авторитарную политику наведения порядка».

Хорошо известно, что Москва очень ограничена в возможностях реализовать природные богатства, доставшиеся ей при разделе империи – бывшего СССР. На самом деле газодобывающая отрасль России (ее главный европейский козырь и «национальное достояние») очень уязвима, поскольку ее благополучие полностью зависит от возможности продавать добытый газ.

Главный на сегодня и наиболее перспективный, с точки зрения развития бизнеса, потребитель этого сырья находится в странах Европейского Союза. Однако без газотранспортной системы Украины российский газ превращается в товар, который невозможно реализовать, то есть в нечто, не имеющее хозяйственного применения.

И еще. Российская власть сумела сформировать доминирующее в российском общественном мнении представление о том, что Украина – это «падающая страна», недружественное государство. Сделать из Украины марионеточное государство – это не только идеологическая, но и практическая цель нынешней российской бюрократии и спецслужб. Помнят ли об этом в Киеве на Банковской?

P.S. Еще я подумал, что пройдет время, на смену нынешней власти придут другие и спросят нынешних небожителей: «А почему вы не подписали договор с Россией в канун 2012 года? Почему нанесли такой огромный урон государству?» И примут решение посадить бедных на нары. И тюрьму специальную построят – для министров, премьер-министров и президентов.

И еще. Переговорщиков в Москве надо срочно менять! Тех, кто сегодня в Москве представляет интересы украинских олигархов, поменять на тех, кто будет служить (искренне и самозабвенно) государству Украина. На переговорах нужны государственники, а не представители украинской компрадорской буржуазии.

Виктор Тимошенко

Фото УНИАН