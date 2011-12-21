Найем: главное, чтобы люди Януковича не восприняли оговорку как указание

Журналист «Украинской правды» Мустафа Найем не считает угрозой слова президента Виктора Януковича «Я вам не завидую». Об этом он сообщил в комментарии «Телекритике».

Сегодня, 21 декабря, во время итоговой пресс-конференции Виктора Януковича Мустафа Найем спросил Януковича о том, почему жизнь президента, в отличие от других граждан, улучшается. Ведь он имеет возможность арендовать дорогой вертолет и перестраивать Межигорье через компании, которые контролирует его сын.

В ответ Виктор Янукович сказал, что имеет очень мало времени для наслаждений: «Вчера, например, я около трех ночи приехал домой, и сегодня встал в шесть утра. Позавчера было чуть раньше. Поэтому о какой сладкой жизни вы говорите, я не знаю, и обсуждаете тему моей семьи. Я вам хочу сказать, что я вам не завидую». А после этого он прибавил: «Мы с вами друг друга хорошо знаем и понимаем... Остальное додумаете сами».

В комментарии «Телекритике» Мустафа Найем назвал такой ответ неудачным шагом пресс-службы президента: «Если иронизировать, то неизвестно, что хуже: чтобы он мне завидовал или не завидовал. Из того, что я знаю, когда кому-то завидуют, это очень плохо для них заканчивается. Я расцениваю его слова, как промах пресс-службы. Поскольку они могли подготовить ответы на вопрос о Межгорье, вертолете, но не сделали этого».

Он заверил, что не расценивает эти слова как угрозу: «Это, возможно, какая-то оговорка по Фрейду. Главное, чтобы это не стало указанием к людям из его окружения, которые на сегодня считаются его сторонниками».