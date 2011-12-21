Адвокат вдовы Гонгадзе подала жалобу на решение суда по Кучме

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО подала жалобу в апелляционный суд г. Киева на решение Печерского райсуда столицы, который отменил постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ по подозрению в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом В.ТЕЛИЧЕНКО сообщила УНИАН.

«Я подготовила и сегодня по почте через Печерский районный суд направила в апелляционный суд соответствующую жалобу на это решение», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвинили в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Г.Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года). В отношении Л.КУЧМЫ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

14 декабря Печерский райсуд признал, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ.

19 декабря Генпрокуратура Украины подала апелляцию на решение Печерского районного суда Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ по обвинению в причастности к убийству журналиста Г.Гонгадзе.