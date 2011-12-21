Янукович не против того, чтобы Тимошенко была освобождена

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет, чтобы дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО перешло из политической в юридическую плоскость, и считает, что за преступление нужно нести ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на итоговой пресс-конференции в Киеве.

По его словам, одним из главных принципов демократии является верховенство права и соблюдения прав и свобод человека. «Эти принципы мы закладываем в реформах, которые мы будем проводить, и у вас будет возможность обсуждать эти вопросы», - сказал он.

«Что касается реформы судебной системы, она также будет продолжаться… Все, что касается каких-либо искусственных подходов и освобождения какого-либо человека от ответственности, оно также будет предусмотрено в законах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Я не против того, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО была освобождена при определенных условиях, которые предусмотрены украинскими законами, более того, я бы хотел, чтобы это дело как можно скорее было завершено. Я заинтересован больше, чем кто-либо. Хотел бы, чтобы это так произошло», - сказал Президент.

В то же время, он не хочет брать на себя ответственность за то, на что по Конституции у него нет полномочий. «Это также преступление будет, если я начну злоупотреблять своими полномочиями», - сказал Президент, отвечая на вопрос, возможно ли все же решение об амнистии Ю.ТИМОШЕНКО.

«Если будет принят в парламенте закон, и в парламенте будет найден консенсус, и будет вопрос к Президенту, подписывать этот закон или не подписывать, тогда это вполне естественно, что вы меня об этом спросите… Но если суд будет принимать, я всегда буду считаться с решением этого суда, каким бы оно не было. Я хочу, повторяю, чтобы из политической плоскости, этот вопрос перешел в юридическую», - сказал он.

По его словам, с одной стороны, есть закон, с другой стороны, есть сама Ю.ТИМОШЕНКО. «Она подняла уровень политизации этого вопроса на самый высокий. Я вам скажу вес, вес того, что мы имеем эти проблемы, чрезвычайно велик. Из СМИ мы с вами знаем, какой вред был нанесен государству в прошлые годы. И если это преступление будет доказано следователями и в суде, за это нужно будет нести ответственность», - сказал Президент.