Путин – Азарову: «Вы у нас кровь пьёте»

Саммит СНГ: в стиле ностальжи

Вчера в Москве состоялся неформальный юбилейный саммит президентов стран СНГ. Главы государств по приглашению Дмитрия Медведева прибыли в Москву на празднование 20-летия Содружества. В этот день в российской столице высадился и украинский «тандем». В то время как Виктор Янукович представлял страну на саммите СНГ, украинский премьер-министр Николай Азаров решал более насущные и важные вопросы – договаривался с Владимиром Путиным о снижении стоимости газа для Украины и цене, которую наша страна должна за это заплатить.

Янукович прибыл в Кремль после обеда. С утра там прошло уже заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ при участии президентов России, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, и Узбекистана.

А когда к ним присоединились главы Украины, Азербайджана и исполняющий обязанности президента Молдовы, начался саммит СНГ.

В Красной гостиной Большого Кремлевского дворца украинского президента встречал лично Медведев. После объятий, продолжительного рукопожатия и широких улыбок для фотокамер главы государств отправились за круглый стол. В Зале ордена Святой Екатерины собрались президенты почти всех стран СНГ. Саммит был неформальным – его посвятили 20-летию СНГ. Оттого, наверное, и особого резонанса от принятых на нем решений не было. Собравшиеся президенты по большей части ностальгировали о былом величии СССР и, казалось, убеждали друг друга в успешности Содружества, его незаменимой роли на постсоветском пространстве за последние 20 лет. Все как один твердили, что содружество не умерло, и будет жить.

– СНГ стало важным фактором стабильности на постсоветском пространстве, и на самом деле стало влиятельным региональным объединением, даже несмотря на те издержки, которые мы всегда видели и которые на сегодняшний день сохраняются, – на правах хозяина заявил Медведев.

Янукович, взяв слово сразу после российского президента, отметил важность таких саммитов, поскольку, по его мнению, они позволяют обсудить, как именно сделать страну сильнее в глобализованном мире. Такой формат, подчеркнул г-н Янукович, в перспективе должен быть сохранен, а работа самого СНГ – усовершенствована. Отдельно он остановился на долгожданном договоре о зоне свободной торговли СНГ, который, по его словам, в Украине очень долго ждали.

– Я помню это обсуждение еще в двухтысячные годы. Я помню, как мы говорили, что Россия должна быть поуступчивее в некоторых вопросах. Сегодня инструменты свободного передвижения товаров и услуг создаются, – сказал он.

Янукович подчеркнул, что Украина готова обсудить вопрос синхронной ратификации странами Содружества независимых государств соглашения о создании зоны свободной торговли.

То, что СНГ необходимо, позже заявил и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. А президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что все новые интеграционные образования на постсоветском пространстве выросли и появились «из штанов» СНГ. Но больше всех «соригинальничал» Туркменистан, отправив, вместо президента на саммит СНГ чиновника третьего разряда в статусе вице-премьера. Хотя в следующем году председательство в СНГ решили передать именно Туркменистану.

Но, несмотря на формальность встречи в Кремле, видно было, что украинская сторона намеревалась использовать этот повод для решения более насущных проблем с российскими коллегами.

Встреча Януковича – Медведева: запланировали, отменили, провели

По программе визита Януковича в Москве, розданной журналистам, сразу после многосторонней встречи должны были состояться его двухсторонние переговоры с Медведевым. Однако пресс-служба Кремля разочаровала украинскую сторону и заявила, что эта встреча не состоится. Российский президент этот время предпочел посвятить другому, очевидно, более важному для него мероприятию. Сразу после саммита он поехал поздравлять российских спецслужбистов с профессиональным праздником.

Позже все-таки выяснилось, что украинско-российские переговоры состоятся. Как стало известно УНИАН, поздно ночью Виктор Янукович поехал в Горки – загородную резиденцию главы России, а прибывший вечером в Москву Азаров, лишь сойдя с трапа самолета, сразу отправился на встречу к Путину в его подмосковный дом в Ново-Огарево. Обе встречи прошли без участия украинской прессы. И там, и там говорили о газе

Азаров – Путин: Бойко сел на сторону России

Если президент Украины улетел домой уже к часу ночи по московскому времени, то «газовые» переговоры премьеров затянули намного дольше. При этом очевидно, что встреча двух премьеров и формат переговоров в целом согласовывались в последние минуты. Ведь еще вечером Путин был в чеченском Гудермесе, где, как и Медведев, поздравлял работников местного отдела ФСБ с профессиональным праздником – Днём работника органов безопасности Российской Федерации.

Судя по стенограмме встрече Азарова и Путина, часть которой имеется в распоряжении УНИАН, беседа началась в шутливом тоне:

Н.Азаров: Добрый день, Владимир Владимирович.

В.Путин: Доброй ночи!

Н.Азаров: Доброй ночи! У вас ночь, у нас ещё вечер.

В.Путин: Поэтому вы у нас кровь-то и пьёте. Садитесь…

Чтоб сгладить остроту шутки, глава российского правительства тут же сообщил, как хорошо развиваются торгово-экономические отношения между Украиной и РФ. При этом добавил, что в энергетической сфере надо искать «пути развития», ведь «наши коллеги в постоянном контакте друг с другом находятся».

Диалог продолжился:

В.Путин: Юра (министр топлива и энергетики Украины) хотел уже на нашу сторону сесть.

Н.Азаров: Уже потерял ориентацию.

В.Путин: Миллер (глава Газпрома) скоро к вам пересядет, я чувствую. В общем, я рад вас видеть. Поговорим с удовольствием.

Украинский премьер, тоже кратко отметив рост товарооборота, и перешел к сути, то есть к вопросу, из-за которого, по его словам, «руководители энергетических ведомств обеих стран сейчас не спят, днём и ночью работают, хотят, так сказать, урегулировать». Азаров подчеркнул, что в Украине «готовы искать и компромиссные решения, но, прежде всего, взаимовыгодные решения».

– Поэтому я надеюсь, что наш сегодняшний разговор даст импульс поиску окончательного решения. Хоть он и поздний, но приведёт к позитивным результатам, – высказал надежду Азаров.

По информации УНИАН, беседа премьеров в Ново-Огарево закончилась только к 2 часам ночи. Но удалось ли до чего-то договорится с Россией, пока тайна. Остается надеяться, что этот вопрос, возможно, прояснится сегодня.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в России

Фото УНИАН