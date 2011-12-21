Судья зачитала заявление Тимошенко, выбросив фразу про Януковича

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО через руководство следственного изолятора передала заявление о продолжении рассмотрения ее жалобы на повторный арест без ее участия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление огласила председательствующая по делу судья Ольга ЕФИМОВА.

"Прошу проводить так называемое судебное заседание при моем отсутствии", - процитировала судья заявление Ю.ТИМОШЕНКО.

Защитник экс-премьера обратился к суду с требованием огласить заявление полностью, но О.ЕФИМОВА вместо этого предложила участникам процесса ознакомиться с текстом заявления Ю.ТИМОШЕНКО в письменном виде.

В ответ на это С.ВЛАСЕНКО решил сам зачитать заявление своей подзащитной. "Решение будет приниматься не в суде, а в кабинете ЯНУКОВИЧА, поэтому прошу рассматривать жалобу при моем отсутствии", - заявил защитник.