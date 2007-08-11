Симоненко: трагифарс с ”преследованием БЮТ” придуман, чтобы распустить ЦИК
Коммунисты стремятся спасти выборы
Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что скандал вокруг отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать избирательный список БЮТ является политической технологией, направленной на срыв выборов и введение чрезвычайного положения.
Как сообщает пресс-служба КПУ, об этом П.СИМОНЕНКО сказал сегодня во время выступления на митинге в Черкассах.
“То, что происходит вокруг отказа ЦИК зарегистрировать список кандидатов от БЮТ, - это не просто грязная пиар-акция, как может кое-кому показаться на первый взгляд. Это запрограммированная политическая технология срыва выборов и подготовки к введению в Украине чрезвычайного положения”, - заявил лидер коммунистов.
По его словам, “этот сценарий разрабатывался давно, о нем коммунисты предупреждали, но, к сожалению, наши коллеги по коалиции национального единства - регионалы и социалисты - не прислушались и подписали, в сущности, капитуляционную договоренность с Президентом и бютовскими реваншистами”.
П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что в отличие от лидеров Майдана, “которые вместе с Президентом не признают Конституцию и законы, пренебрегают правами и свободами граждан, руководствуются исключительно собственными амбициями и жаждой к власти, представители коалиции в ЦИК не пойдут на сговор с совестью, и не будут нарушать законы Украины”.
“Помаранчевые это знают и понимают. Именно поэтому документы, которые подал БЮТ в ЦИК, были заведомо оформлены с нарушениями и не могли быть зарегистрированы”, - заявил П.СИМОНЕНКО.
Лидер КПУ отметил, что “весь трагифарс вокруг нерегистрации и якобы политических преследований БЮТ имеет только одну цель – роспуск ЦИК, отмену досрочных выборов и введение чрезвычайного положения”. “Недаром, - добавил он, - ТИМОШЕНКО уже обратилась с таким требованием к Президенту. Потом планируется объявление референдума, фальсификация его результатов, изменение формы правления и установления националистической диктатуры во главе с гетманом”.
При этом П.СИМОНЕНКО заявил, что “коммунисты приложат все усилия, чтобы досрочные выборы состоялись - с БЮТ или без БЮТ - и чтобы победа была на стороне прогрессивных сил”.
По его мнению, “в новом парламенте мы найдем поддержку и через принятие нашей редакции Конституции ликвидируем должность Президента, защитим людей и страну от раздора”.