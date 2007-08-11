Богатырева и Колесников расскажут всё, что не смог Янукович

Партия регионов во вторник, 14 августа, проведет презентацию своей предвыборной программы.

Об этом заявил сегодня член Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации партии.

По его словам, в центре внимания во время презентации программы будет «социальный пакет».

В.ГОРБАЛЬ отметил, что частично основные программные положения были озвучены во время съезда лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, «но формат съезда не дал возможности рассказать обо всех социальных проектах, в частности о намерениях серьезно подойти к решению «квартирного» вопроса». В.ГОРБАЛЬ подчеркнул, что Партия регионов в первую очередь будет помогать нуждающимся в «социальном» жилье и сотрудникам бюджетной сферы.

Кроме того, по его словам, Партия регионов считает своей обязанностью поддержать военнослужащих, в частности речь идет о работниках МЧС, и уже разработаны соответствующие программы.

По данным пресс-службы Партии регионов, представление предвыборной программы Партии регионов «Стабильность и благополучие!» состоится в 11.00 в пресс-центре Партии регионов (конференц-зал киноцентра «Зоряный» по адресу: г. Киев, ул. Московская, 31/33).

Программу представят лидеры предвыборного списка Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА и Борис КОЛЕСНИКОВ.