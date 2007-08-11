ЦИК зарегистрировала кандидатов от Блока Литвина
17:41, 11 августа 2007Политика
538 0
Кроме 6 человек
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список Блока Литвина.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии.
“За” проголосовали 13 членов ЦИК, один – воздержался.
Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала 6 кандидатов в народные депутаты от Блока Литвина.
Такое решение было принято сегодня на заседании ЦВК. “За” проголосовали 13 членов комиссии, один – воздержался.
Из 6 незарегистрированных человек 5 неправильно оформили свои избирательные документы, а 1 – не дал согласие быть кандидатом в депутаты, и поэтому его исключили из списка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter