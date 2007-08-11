Лидер БЮТ недовольна вялой реакцией НУ-НС и ”высокопоставленных лиц”

Блок Юлии Тимошенко намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отреагировать на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать БЮТ в качестве субъекта избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она выразила недовольство тем фактом, что до сих пор ни одно высокопоставленное должностное лицо в стране не отреагировало на последние действия ЦИК.

Кроме того, по словам лидера БЮТ, неудовлетворительной является и нейтральная реакция демократических партнеров БЮТ - блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Ю.ТИМОШЕНКО не исключила, что такое поведение блока “Наша Украина – Народная самооборона” связано с тем, что кое-кому из этой политической силы «видится впереди широкая коалиция».

Кроме того, она отметила, что БЮТ обратится к правительствам всех стран Европейского Союза с информацией о происходящем в Украине в связи с проведением внеочередных парламентских выборов.

«Мы проинформируем их, что та часть ЦИК, которая контролируется коалицией, выступает против азов демократии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, БЮТ намерена обратиться к председателю ЦИК Владимиру ШАПОВАЛУ. По ее словам, именно председатель ЦИК должен отреагировать на тот факт, что члены Центризбиркома нарушают присягу.

Ю.ТИМОШЕНКО также не исключила, что она обратится ко всем членам ЦИК, которые представляют оппозицию, с просьбой не принимать участия в голосовании ни по одному вопросу, пока список БЮТ не будет зарегистрирован.

Кроме того, она считает, что члены ЦИК, которые представляют оппозицию, должны сделать заявление и подтвердить, что все документы, которые подал БЮТ, правильно оформлены.

Ю.ТИМОШЕНКО также утверждает, что члены ЦИК от коалиции готовы были зарегистрировать БЮТ, однако для этого выдвигали ряд условий тем членам ЦИК, которые представляют оппозицию. В частности, по ее словам, требовалось, чтобы ЦИК приняла решение и позволила проводить голосование на дому без каких-либо документов.

«Это была их последняя спасительная соломинка, чтобы фальсифицировать выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что после проведения досрочных выборов БЮТ будет требовать привлечения к уголовной ответственности тех членов ЦИК, которые нарушили действующее законодательство и Конституцию.

Лидер БЮТ подчеркнула, что ее блок в связи с отказом в регистрации находится в наихудших условиях среди других участников выборов, поскольку не может начать избирательную кампанию.