Тюремщики утверждают, что Тимошенко может участвовать в суде

В Государственной пенитенциарной службе Украины заявляют, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО может принимать участие в судебном заседании в обычном режиме.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГПтС Украины, переданном УНИАН.

В частности, пресс-служба сообщает, что вчера, 19 декабря, в 18.00 для проведения осмотра Ю.ТИМОШЕНКО в Киевский СИЗО прибыла комиссия в составе специалистов Министерства здравоохранения, ГПтС Украины и Киевского СИЗО.

«Как и ранее, Ю.ТИМОШЕНКО отказалась от предложенных медицинских осмотров, обследований и какого-либо общения с врачами», - указывается в сообщении службы.

Члены комиссии составили соответствующий акт.

Сегодня, 20 декабря, отмечается в сообщении, Ю.ТИМОШЕНКО отказалась принимать участие в судебном заседании, ссылаясь на состояние здоровья. Об этом персоналом Киевского СИЗО был составлен акт, который в порядке информирования направлен в Апелляционный суд г. Киева.

«Однако, в соответствии с заключениями медицинской комиссии, она может принимать участие в судебном заседании в обычном режиме», - заявляют в ГПтС, добавляя, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО контролируется медперсоналом Киевского СИЗО.

Как сообщал УНИАН, сегодня защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководству Киевского СИЗО с заявлением относительно ее доставки на сегодняшнее заседание Апелляционного суда Киева, который рассматривает апелляцию на приговор по «газовому» делу.

В то же время сегодня информированный источник сообщил УНИАН, что экс-премьер-министр отказалась от участия в сегодняшнем заседании Апелляционного суда Киева.

По данным источника, сегодня утром Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиков СИЗО ввести обезболивающее, чтобы она имела возможность принять участие в судебном заседании.

Однако, по данным собеседника агентства, когда спецавтомобиль с Ю.ТИМОШЕНКО уже почти доехал до здания суда, она, сославшись на резкую боль в спине, попросила отвезти ее обратно.

В начале заседания Апелляционного суда председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО зачитала письмо из СИЗО о том, что Ю.ТИМОШЕНКО категорически отказалась от доставки в суд.

Также Е.СИТАЙЛО также зачитала заявление Ю.ТИМОШЕНКО, в котором она просит руководство СИЗО доставить в суд с обеспечением ей горизонтального положения, поскольку экс-премьер не может самостоятельно перемещаться и стоять или сидеть дольше 15-20 минут.