Тимошенко: БЮТ обратится в суд против ЦИК

Блок Юлии Тимошенко намерен обратиться в Печерский районный суд столицы с иском об отказе Центральной избирательной комиссии зарегистрировать избирательный список блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что часть членов ЦИК, которые представляют коалицию, пытается «искусственным образом изолировать БЮТ от избирательного процесса».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ЦИК как претензию называет, что БЮТ в своих списках не указал места проживания кандидатов в народные депутаты.

При этом она напомнила, что во время парламентских выборов 2006 года БЮТ подавал аналогичные списки в ЦИК.

Кроме того, по ее словам, существует решение Конституционного Суда, согласно которому место проживания определяется территориальной единицей, а не конкретным помещением.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что БЮТ учел все претензии и подал в ЦИК уточненные данные кандидатов в народные депутаты. Однако Центризбирком до сих пор не зарегистрировал блок.

Она не исключает, что Центризбирком действует «по прямой указке В.ЯНУКОВИЧА».

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 августа Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в народные депутаты Украины от БЮТ. За проект постановления о регистрации кандидатов по списку БЮТ проголосовали лишь 7 членов ЦИК при необходимых 8 голосах. 7 членов Комиссии воздержались.