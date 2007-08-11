Заседание ЦИК запланировано на 16.00

Сегодняшнее заседание Центральной избирательной комиссии запланировано на 16.00.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Планируется, что в повестку дня будет внесен, в частности, вопрос о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список блока «Наша Украина – Народная самооборона», избирательного блока политических партий «Блок Литвина» и Всеукраинского объединения «Свобода».

Заседание будет проходить по адресу: площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК.

Аккредитация на мероприятие будет продолжаться до 15.00 11 августа по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.