Евгения Тимошенко: мама примет участие и в парламентских, и в президентских выборах

Дочь экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Евгения заявляет, что сейчас для нее главной целью является борьба за свободу ее матери, а не политическая деятельность.

Об этом говорится в комментарии Евгении ТИМОШЕНКО, размещенном на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Режиму не нравится моя активная публичная и гражданская позиция. Я заявляла и заявляю, что сейчас моя главная цель - это борьба за свободу моей мамы. Все другие домыслы, которые подаются под видом сенсаций, – это провокации, которые сознательно устраиваются именно для того, чтобы отвлечь внимание людей от главного - незаконности содержания моей мамы за решеткой", - заявила Е.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сам факт того, что Европейский суд по правам человека будет рассматривать жалобу Ю.ТИМОШЕНКО, реакция мирового сообщества на этот заказной процесс, отношение людей в Украине к этому судилищу - свидетельствуют о том, что все вокруг давно уже понимают заказной характер и беспочвенность всех неадекватных обвинений. "В цивилизованном суде подобные фантазии следователей даже не рассматривались бы", - считает она.

"Я уверена, что моя мать будет участвовать и в парламентских, и в президентских выборах. Я верю в это. Справедливость есть, за нее стоит бороться", - резюмировала Е.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Сегодня некоторые СМИ сообщили о намерении Е.ТИМОШЕНКО принимать участие в парламентских выборах по списку партии "Батькивщина". Сообщалось, что она может возглавить избирательный список партии вместо своей матери.