Сторонники БЮТ пикетируют ЦИК
"Властные структуры боятся нашей партии"
Несколько сотен человек под флагами Блока Юлии Тимошенко собрались сегодня перед зданием Центральной избирательной комиссии, протестуя против отказа ЦИК регистрировать избирательный список БЮТ.
Участники пикета ожидают, что в субботу ЦИК зарегистрирует список блока. Они говорят, что настроены решительно и собираются стоять под стенами здания комиссии, пока список не будет зарегистрирован.
Как сообщил председатель Бориспольской городской организации (Киевская область) партии "Батькивщина" Павел ЛЯШЕНКО, пикетчики пока не планируют предпринимать активных действий и будут вести себя мирно. "Дороги перекрывать мы пока не будем, но если это понадобится, то перекроем и дороги", - заявил он.
Комментируя ситуацию, которая сложилась с БЮТ при регистрации в ЦИК, П.ЛЯШЕНКО заявил: "Мы не верим, что люди на таком уровне не могут правильно написать заявления. Это провокация. Властные структуры боятся нашей партии".