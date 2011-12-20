Офис Партии регионов трижды подвергся обстрелу

Правоохранители задержали злоумышленника, который несколько раз обстреливал офис Партии регионов в райцентре Рокитное Ровенской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом газете «Рівне вечірній» сообщил заместитель начальника райотдела внутренних дел Геннадий ЮРЧУК.

По его словам, злоумышленником оказался юрисконсульт местного коммерческого предприятия «Олимп», житель Рокитного, 1958 года рождения.

Милиционер рассказал, что сотрудники МВД решили устроить засаду на злоумышленника, который обстреливал офис райорганизации «регионалов» из пневматического оружия трижды – 12 октября, 21 ноября и 6 декабря 2011 года.

16 декабря ночью мужчина хотел четвертый раз обстрелять офис Партии регионов, однако милиционеры, которые несколько дней сидели в засаде, задержали его с поличным.

Задержанный сообщил, что стрелял по офису Партии регионов из солидарности с экс-премьр-министром Юлией ТИМОШЕНКО, которая сейчас находится в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Подозреваемый в хулиганских действиях мужчина также рассказал, что два последних обстрела были проявлением его протеста против условий, в которых Ю.ТИМОШЕНКО содержалась в СИЗО.

По словам правоохранителей, подозреваемый – беспартийный.

В райотделе милиции возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За стрельбу его могут оштрафовать, а максимальное наказание, которое предусматривает инкриминируемая ему статья, - ограничение свободы на срок до трех лет.