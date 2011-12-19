Иващенко в отчаянии готов обратиться к организации защиты прав животных

Печерский районный суд Киева обязал Управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области обеспечить лечение бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее отдельное постановление по ходатайству адвокатов В.ИВАЩЕНКО сегодня вынесла коллегия судей Печерского районного суда, в производстве которой находится дело В.ИВАЩЕНКО.

В документе, в частности, обращается внимание Управления ГПтС в Киеве и Киевской области на необходимость принять соответствующие меры с целью обеспечения медицинского лечения и права на охрану здоровья В.ИВАЩЕНКО. О выполнении соответствующих мер Управление ГПтС должно в месячный срок сообщить суду.

На этом сегодняшнее судебное заседание было закончено.

Вместе с тем после объявления перерыва в нем до 22 декабря председательствующий в процессе судья Сергей ВОВК пообещал В.ИВАЩЕНКО продублировать вынесенное решение на имя руководства Киевского следственного изолятора.

Что касается непосредственно ходатайства адвокатов В.ИВАЩЕНКО, то они в нем в очередной раз обращали внимание суда на то, что его поручения, вынесенные неоднократно в адрес Управления ГПтС в Киеве и области, не выполняются, и в связи с этим требовали немедленно поручить пенитенциарной службе, другим государственным органам обеспечить вывоз В.ИВАЩЕНКО из следственного изолятора на лечение либо в военный госпиталь от Министерства обороны, где он раньше проходил лечение, либо в другое специализированное медицинское учреждение, которое имеет неврологическое отделение с соответствующим оборудованием.

Также в своем ходатайстве адвокаты В.ИВАЩЕНКО обратили внимание суда, что их подзащитному сегодня в 07.30 медики СИЗО сделали обезболивающее, после чего он был доставлен в Печерский районный суд, который только в 15.30 должен был начать запланированное судебное заседание.

В связи с ухудшением состояния здоровья В.ИВАЩЕНКО, как отметили адвокаты, вследствие непредоставления ему возможности лечиться и многочасового пребывания сегодня в здании суда в ожидании заседания В.ИВАЩЕНКО опять стало плохо, из-за чего бригада «скорой помощи» вынуждена была сделать ему не только обезболивающее, но и померить давление и сделать кардиограмму, которая показала повышенное давление у В.ИВАЩЕНКО и тахикардию сердечной мышцы.

Кроме того, ссылаясь на заключения врачей, адвокаты в ходатайстве указали, что непредоставление их подзащитному лечения грозит ему необратимым ухудшением статодинамических функций позвоночника. «Давайте прекратим издеваться над человеком и предоставим ей возможность лечиться», - подчеркнули в ходатайстве к суду адвокаты.

В свою очередь В.ИВАЩЕНКО в поддержку заявленного адвокатами ходатайства поставил риторический вопрос, кто ему «в этом мире может запретить лечение». «В этом состоянии (ухудшения здоровья) я нахожусь с сентября месяца, и постоянно идут заявления «обратите внимание», а результата нет. Как начальник СИЗО может направить меня своим решениям на лечение, если он прямо говорит: «Вы, господин ИВАЩЕНКО, считаетесь под судом и суд должен принять решение». Но идет обмен лишь бумажками - я извиняюсь, что называю так уважаемые документы - и больше ничего. Следовательно, вы, суд, является здесь государством, представляете государство и должны принять решение, чтобы меня лечили», - подчеркнул В.ИВАЩЕНКО.

При этом В.ИВАЩЕНКО сказал, что готов обратиться для защиты своих прав в организации защиты прав животных, поскольку если животное кто-то оскорбит или отнесется к нему жестоко, защитники сразу поднимут шумиху.