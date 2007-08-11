Представитель Президента в Крыму хочет знать всё о нарушениях на выборах

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Владимир ХОМЕНКО обращается к политическим партиям, блокам и общественным организациям с предложением информировать Представительство о нарушении действующего законодательства со стороны субъектов избирательнй гонки, а также препятствий, с которыми они сталкиваются во время реализации своего права в ходе проведения внеочередных выборов в парламент страны.

Как сообщили УНИАН в крымском Представительстве главы государства, это обращение относится ко всем общественно-политическим силам, независимо от них политической направленности.

Представительство Президента также ожидает, что журналисты и представители масс-медиа, которые активно включатся в избирательный процесс, окажут содействие прозрачности проведения избирательной кампании.

«Уверены, что в случае выявления фактов нарушений прав и свобод граждан, давления на средства массовой информации со стороны органов исполнительной власти и местного самоуправление, а также правоохранительных органов, в частности, неприменения ими мероприятий по прекращению нарушений законодательства, общественность и Представительство Президента Украины в АР Крым будут осведомлены об этом», - отмечают в Представительстве главы государства в автономии.

Крымский постпред Президента также напоминает, что все вопросы, связанные с организацией и проведением 30 сентября внеочередных выборов народных депутатов Украины, глава государства Виктор ЮЩЕНКО будет держать на особом контроле, как того требует Конституция Украины. «Поэтому постоянный Представитель Президента Украины в АРК призывает всех приложить максимум усилий для того, чтобы выборы в Верховную Раду Украины в Крыму состоялись на цивилизованном уровне», - отмечают в Представительстве.