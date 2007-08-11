Балога: Победа только БЮТ или только нашего блока ничего не даст

Глава Секретариата Президента и руководитель избирательного штаба блока "Наша Украина - Народная Самооборона" Виктор БАЛОГА отрицает возможность создания этой политической силой широкой коалиции с Партией регионов.

"В начале предвыборной кампании Секретариат Президента и руководство "Наша Украина - Народная Самооборона" со всей ответственностью заявляет: «никакой “широкой коалиции” не будет", - подчеркнул В.БАЛОГА, сообщает пресс-служба блока.

“Нашим приоритетом была и остается коалиция демократических сил. Мы приложим все усилия для того, чтобы именно демократические силы сформировали в новом парламенте коалицию и на ее основе – демократическое правительство, - подчеркнул В.БАЛОГА. - Только таким образом возможно раз и навсегда отвернуть угрозу возвращения ползучей криминализации власти, уничтожить масштабные коррупционные схемы и остановить торговлю национальными интересами Украины в угоду бизнеса узкой группки людей”.

В.БАЛОГА настаивает, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО необходимо демократическое большинство в парламенте для реализации его социальных инициатив по увеличению пенсий, зарплат, материальной помощи матерям. “Ведь с правительством ЯНУКОВИЧА их реализация оказалась невозможной”, - добавил он.

“Нет сомнений, что никакая широкая коалиция не даст возможности реализовывать социальный и экономический курс главы государства. Приоритет Блока "Наша Украина - Народная Самооборона" на этих выборах – общая победа с БЮТ”, - отметил В.БАЛОГА.

По его мнению, “победа только БЮТ или только нашего блока ничего не даст. Эти силы рискуют остаться у оппозиции, тогда как Партия регионов возьмет власть и продолжит курс на обеспечение только своих бизнес интересов, а не интересов людей. Нужно работать на людей, а не на политиков”.

“Сегодня наша общая борьба должна быть не борьбой за проценты каждой силы отдельно, а борьбой за коалицию и борьбой за правительство. Что даст возможность совместными усилиями начать менять ситуацию в стране к лучшему“, - заявил В.БАЛОГА.