БЮТ подаст иск против ЦИК

Блок Юлии Тимошенко намеревается обжаловать в суде бездеятельность Центральной избирательной комиссии относительно регистрации кандидатов в народные депутаты Украины от блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил по окончании заседания ЦИК сегодня ночью представитель БЮТ в Комиссии Петр КРУПКО.

“Сегодня мы стали свидетелями политической расправы над БЮТ”, - отметил он. По его словам, часть членов ЦИК пытаются не допустить такую влиятельную политическую силу как БЮТ к участию во внеочередных парламентских выборах.

П.КРУПКО в который раз отметил, что он не видит никаких правовых оснований не регистрировать список кандидатов от БЮТ, и заявил, что Блок Юлии Тимошенко обжалует в суде бездеятельность ЦИК по этому поводу.

На вопрос журналистов, когда это произойдет, П.КРУПКО ответил: “Немедленно”.

Он также заявил, что у суда будет достаточно оснований, чтобы признать неправомерность действий ЦИК и обязать комиссию зарегистрировать список кандидатов от БЮТ.

БЮТ подал документы в ЦИК для регистрации 450 кандидатов в депутаты во вторник.

Согласно закону о выборах депутатов, ЦИК должен в трехдневный срок зарегистрировать избирательный список или отказать в регистрации. В случае отказа партия или блок могут до 25 августа подать этот список на регистрацию в ЦИК повторно.

"Никакой нормы закона документы, поданные Блоком Юлии Тимошенко, не нарушают", - сказала, выступая на заседании, замглавы ЦИК Жанна Усенко-Чорна.

В свою очередь, секретарь ЦИК Татьяна Лукаш отметила, что поданные БЮТ документы для регистрации избирательного списка не соответствуют избирательному законодательству. "В избирательном списке не указано место проживания кандидатов в депутаты, там указана только административная единица, где проживают кандидаты. Но в биографиях кандидатов адрес проживания указан полностью", - сказала она.