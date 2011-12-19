Азаров - о саммите: не могло состояться то, что и не планировалось

Премьер-министр Украины Никола АЗАРОВ уверен, что Украина не свернет с пути европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге в Праге, комментируя результаты саммита Украина-ЕС, который походит сегодня в Киеве.

«Нужно, прежде всего, сказать, планировалось ли на саммите подписание и парафирование соглашения. Планировалось или нет? Не планировалось. Поэтому не могло состояться то, что и не планировалось», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что стороны договорились, что с учетом существования целого ряда технических деталей «процесс парафирования, подписание каждой странички вот этого многотомного документа… было договорено, что этот процесс будет позже».

Н.АЗАРОВ отметил, что все проблемы в отношениях с Европейским Союзом являются проходящими.

«Есть фундаментальные проблемы, долгосрочные, стратегические. Это вопросы взаимоотношений Украины и Европейского Союза, вопросы стратегического сотрудничества и никогда временные переходящие вопросы не должны ни затенять, ни подменять, ни отстранять решения стратегических вопросов», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что является оптимистом и уверен, что Украина не свернет с пути европейской интеграции.