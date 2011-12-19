Янукович обещает не оставить вне поля зрения слова о проблемах с демократией

16:08, 19 декабря 2011
Политика
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И отметил независимость судов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что заявления и комментарии европейцев относительно некоторых проблем с демократией не останутся без внимания в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции сегодня.

Он подчеркнул, что в Украине разделяют обеспокоенность относительно некоторых проблем, о чем говорят европейцы, однако все должно решаться с соблюдением верховенства права и сохранением независимой судебной ветви власти.

Он подтвердил преданность европейским демократическим принципам в Украине.

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