Янукович обещает не оставить вне поля зрения слова о проблемах с демократией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что заявления и комментарии европейцев относительно некоторых проблем с демократией не останутся без внимания в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции сегодня.

Он подчеркнул, что в Украине разделяют обеспокоенность относительно некоторых проблем, о чем говорят европейцы, однако все должно решаться с соблюдением верховенства права и сохранением независимой судебной ветви власти.

Он подтвердил преданность европейским демократическим принципам в Украине.