Янукович обещает не оставить вне поля зрения слова о проблемах с демократией
16:08, 19 декабря 2011Политика
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И отметил независимость судов
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что заявления и комментарии европейцев относительно некоторых проблем с демократией не останутся без внимания в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции сегодня.
Он подчеркнул, что в Украине разделяют обеспокоенность относительно некоторых проблем, о чем говорят европейцы, однако все должно решаться с соблюдением верховенства права и сохранением независимой судебной ветви власти.
Он подтвердил преданность европейским демократическим принципам в Украине.
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