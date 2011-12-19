Баррозу сказал, что является целью ЕС в отношениях с Украиной

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявляет, что усиление политической ассоциации и экономической интеграции является одной из целей ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом Президент Еврокомиссии заявил накануне саммита Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве.

“В отношениях Украины и ЕС критический момент. Этот саммит может дать решающий толчок к дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции. Это является заявленной Европейским Союзом целью, и мы верны ее достижению путем завершения переговоров о соглашении об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли”, - цитирует Ж.М.БАРРОЗУ пресс-служба.

Вместе с тем, Президент Еврокомиссии отметил, что украинская власть в свою очередь должна продемонстрировать, что она придерживается ценностей, которые лежат в основе соглашения об ассоциации, а именно, ценностей демократии, верховенства права, уважения к правам человека и независимости судов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на XV саммите Украина-ЕС, который проходит в Киеве, объявлено о завершении переговоров между Украиной и ЕС по соглашению об ассоциации.

Украина и ЕС начали переговоры по соглашению об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году. В ноябре этого года стороны заявили о завершении переговоров на техническом уровне.