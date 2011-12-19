Литвин торопит с бюджетом, так так под Новый год уже не соберет депутатов

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет о необходимости принять государственный бюджет на 2012 год на этой неделе, и намерен продолжать вечерние заседания ВР до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Вы прекрасно понимаете, что потом собрать депутатов, чтобы они 31 числа или 30 рассматривали этот вопрос, желающих не будет», - отметил спикер.

«Поэтому нужно принять этот проект бюджета как бюджет», - подчеркнул он.

По словам В.ЛИТВИНА, он ежедневно будет ставить на голосование предложение, чтобы продолжать вечерние заседания ВР до завершения рассмотрения всех вопросов, предусмотренных повесткой дня на этот день.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что бюджет в пятницу будут принимать до понедельника, В.ЛИТВИН, смеясь, ответил: «Как Бог даст, так и будет».

Как сообщалось, в пятницу планируется рассмотрение проекта бюджета на 2012 год во втором чтении и Программу социально-экономического развития. В то же время, в соответствии с регламентом, ВР по пятницам работает только на утреннем заседании.