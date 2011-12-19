В пятницу депутаты заслушают министров финансов и внутренних дел

В Верховной Раде 23 декабря во время Часа вопросов к правительству будет выступать министр финансов Федор ЯРОШЕНКО и министр внутренних дел Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что это является компромиссным решением. При этом спикер пошутил: «Мы посоветовались, и я принял решение».

По словам В.ЛИТВИНА, одни фракции предлагали заслушать министра финансов относительно проекта бюджета, а другие – министра внутренних дел, а еще кто-то – заслушать информацию по газовым переговорам.

Как подчеркнул В.ЛИТВИН, если эти предложения ставить на голосование, то это «послужит очередным дополнительным стимулом для противостояния».

«Я не хочу противостояния, особенно учитывая напряженный график работы и особенно то, что мы накануне Нового года. С противостоянием и злобой нельзя входить в Новый год», - сказал В.ЛИТВИН.

Потому, по его словам, необходимо искать компромиссное решение. Спикер выразил надежду, что коллеги по парламенту его поддержат.

Также В.ЛИТВИН отметил, что во время Часа вопросов к правительству будет присутствовать и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, если «командировок не будет», и профильный министр, и потому народные депутаты смогут задавать вопросы и относительно газовых переговоров.