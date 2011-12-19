У БЮТ насобиралось много вопросов к министру внутренних дел

Фракция "БЮТ-Батькивщина" предлагает в пятницу, 23 декабря, во время Часа вопросов к правительству заслушать в Верховной Раде информацию министра внутренних дел Украины Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета от имени фракции заявил ее лидер Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, во фракции накопилось много вопросов к министру. В частности, отметил он, это касается смерти в Донецке участника акции чернобыльцев Геннадия Коноплева. Второй вопрос, сказал он, это возбуждение Управлением МВД Харьковской области десяти уголовных дел якобы по фактам незаконного получения чернобыльских льгот.

Кроме того, сказал А.КОЖЕМЯКИН, министр внутренних дел Украины должен объяснить, на каких основаниях представители «Беркута» не пускали граждан Украины в Апелляционный суд г. Киева на открытые слушания по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.