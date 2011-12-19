Табачник за 5 млн прорекламирует украинские вузы в Азии и Африке

ГП «Информационно-имиджевый центр» Министерства образования 14 декабря по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Рекламное агентство «Центр» на услуги по проведению рекламной компании по пропаганде системы образования Украины в средствах массовой информации, рассчитанных на зарубежную аудиторию. Стоимость сделки составила 5,10 млн грн. Об этом, как пишут Наши деньги, сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Рекламная компания направлена ​​на продвижение экспорта украинских образовательных услуг на зарубежные рынки для привлечения к учебе в Украине иностранцев. Два ролика длиной 30 и 60 секунд должны выйти на международном новостном телеканале. Целевыми регионами являются страны СНГ (регион Средней Азии), а именно Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, а также страны Ближнего Востока и северной Африки.

Единственным конкурентом «Рекламного агентства «Центр» на тендере был «Евро-имидж». В составе учредителей этих компаний есть Елена Денищук-Жук.