НУ: Неподписание Договора с ЕС отбросит страну на московскую обочину

Неподписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и Соглашения о зоне свободной торговли на саммите в Киеве – это стратегическое поражение власти и отбрасывание страны на обочину московской кольцевой. Об этом заявил председатель политсовета политической партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщает пресс-служба партии.

По его убеждению, это не только потеря рынков для украинских предприятий, но и угроза потери европейской перспективы для нашей страны, прекращение движения к европейским стандартам безопасности и благосостояния, чего хочет большинство украинских граждан.

«Все те политики, которые играют против заключения Соглашения об ассоциации с ЕС, действуют не только в интересах нынешнего Кремля, но и против интересов самой Украины», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Нашей стране мешают совковость, коррупция и олигархия. Преодолеть их можно, лишь присоединившись к европейскому сообществу народов. Интеграция Украины в ЕС – это вопрос цивилизационного выбора в интересах свободы, демократии и свободной экономики», - считает политик.

«Никто не должен иметь права вето на европейскую интеграцию Украины. Решение о заключении Соглашения об ассоциации с Украиной не должно зависеть ни от авторитарного поведения нынешней власти, ни от амбиций России, которая бредит восстановлением бывшего Союза», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

По его мнению, газовая агрессия России, в частности, претензии на владение украинской газотранспортной системой, должны научить и украинских, и европейских политиков, что политика «умиротворения агрессора» бесперспективна.

«Европейская интеграция Украины станет важным фактором укрепления безопасности и демократии не только для Украины, но и для самой Европы и всего постсоветского пространства», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоится саммит Украина – ЕС.