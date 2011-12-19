Кличко: сближение Украины с ЕС не должно остановиться из-за действий власти

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО считает, что процесс сближения Украины с Европейским Союзом не должен остановиться из-за безответственных действий отдельных людей, наделенных властью.

Об этом в канун проведения в Киеве саммита Украина-ЕС он пишет в своем блоге на Украинской правде.

По словам В.КЛИЧКО, «дискуссия в украинском обществе в настоящее время сводится к обсуждению экономических дивидендов: что выгоднее – Зона свободной торговли с ЕС как часть соглашения об ассоциации, или Таможенный союз с бывшими советскими республиками».

Однако, по мнению политика, «не стоит расценивать этот выбор как выбор между геополитическими центрами».

«Это выбор институционный, выбор модели цивилизации и страны, которую мы хотим оставить своим детям. Мы определяем для себя, как мы будем жить, на что ориентироваться», – пишет В.КЛИЧКО.

При этом политик отмечает, что соглашение об ассоциации с ЕС должно быть принято и в идеале парафировано до конца этого года.

«Считаем, что Президент должен выполнить свои обещания и не поддаваться корыстным политическим интересам», - отметил В.КЛИЧКО.