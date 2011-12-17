"Заместитель председателя Харьковского отделения Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Владимир ПРОСКУРИН отвергает обвинения в подделке документов о статусе чернобыльца.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону сам В.ПРОСКУРИН, у него есть оригиналы документов, которые были ему выданы в момент пребывания в Чернобыльской зоне и которые подтверждают его статус.

В.ПРОСКУРИН подчеркнул, что эти документы, в том числе и с мокрой печатью, он хранит «в надежном месте» и не собирается их никому отдавать.

Кроме этого, по словам В.ПРОСКУРИНА, у него также есть архивная справка, выданная Киевским облуправлением милиции, которая удостоверяет наличие в архиве оригиналов всех документов, подтверждающих его пребывание в Чернобыле.

«В органах милиции каждый день пребывания личного состава фиксировался в журналах, фиксировался в соответствующих приказах. Все эти приказы сохранились в оригиналах. Я подозревал, что против меня будут применены репрессивные методы, поэтому несколько недель назад обратился в письменном виде к народному депутату ВОЛЫНЦУ с просьбой истребовать эти документы, что он и сделал», - сказал В.ПРОСКУРИН.

По его словам, народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ вчера лично привез эту справку в Харьков.

«Никаких сомнений в отношении меня нет. Никаких других документов быть не может», - отметил чернобылец.

Как сообщал УНИАН, утром 16 декабря работники милиции задержали В.ПРОСКУРИНА, когда он выходил из своей квартиры, и доставили к следователю в Главное управление МВД Украины в Харьковской области. По официальной информации пресс-службы областной милиции, В.ПРОСКУРИНА допрашивали в рамках уголовных дел, возбужденных по факту предоставления неправдивых сведений в управление Пенсионного фонда Украины для начисления пенсий чернобыльцам.

Также вчера, 16 декабря, народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» М.ВОЛЫНЕЦ заявил, что милиция задержала члена общественной организации инвалидов чернобыльской катастрофы «Чернобыльский Спас» Петра ПРОКОПЕНКО.

По словам М.ВОЛЫНЦА, сначала П.ПРОКОПЕНКО не пустили на отчетно-выборную конференцию «Союза Чернобыль Украины», на которой часть делегатов хотела добиться отстранения председателя Юрия АНДРЕЕВА, который, по их словам, «предал интересы чернобыльцев».

Сегодня допрос двух харьковских чернобыльцев продолжился. Около 14.00 П.ПРОКОПЕНКО и В.ПРОСКУРИН были госпитализированы с гипертоническим кризом.