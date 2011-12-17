Финский эксперт сомневается, что власть Украины адекватно оценивает свои «козыри»

15-й саммит Украина-ЕС, который состоится 19 декабря в Киеве, может стать результативным для понимания украинской властью позиции ЕС.

Такое мнение УНИАН высказал директор программ по «Восточному партнерству» и России Финского института международных отношений Аркадий МОШЕС.

“Он будет результативным, если под результатами мы понимаем не подписание тех или других документов, а получение обеими сторонами, но в первую очередь украинским руководством, адекватного представления о позициях ЕС и перспективах украинско-европейского взаимодействия. Я думаю, что шансы на это есть”, - сказал он.

“Мне кажется, что принятие политических решений в Киеве последние 4-5 месяцев происходило под влиянием не совсем адекватного представления о том, что Европа думает об Украине, ее будущем и о так сказать “козырях”, которые Украина имеет на руках”, - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что доступ на украинский рынок сегодня не является “козырем” украинской власти в отношениях с ЕС, а представление о том, что соглашение об ассоциации Европе нужно больше, чем Украине, не совсем адекватное.

А.МОШЕС не исключил, что руководству ЕС удастся убедить лидеров Украины изменить свое отношение к оппозиции, хотя и отметил, что руководство Украины в этом вопросе, “загнало себя в политический угол”.

“Если бы оно восприняло сигналы в августе или хотя бы в октябре, то ситуация могла бы быть уже сегодня другой. Сегодня, действительно, отказываться от старой позиции сложно. Но мне кажется, что ситуативно шанс на это есть”, - отметил эксперт.

По его словам, если Украина действительно намерена предусмотреть в проекте госбюджета на следующий год стоимость газа в размере более 400 дол. за тыс. кубометров, то в таком случае ей придется искать ресурс для улучшения экономической ситуации, а найти его можно только в сотрудничестве с Европой.

При этом он выразил убеждение, что если саммит не сможет переломить последние тенденции в отношениях между Украиной и ЕС, то украинской власти придется готовиться к усилению прессинга со стороны России.

“В том что они (лидеры ЕС – УНИАН) будут говорить вещи достаточно серьезные в адрес Украины, у меня сомнений нет, потому что деться больше некуда. Потому что, проваливаясь в Белоруссии, проваливаясь в России, им позарез нужно доказать, в том числе польскому председательству, результативность своей политики хоть где-то. И Украина, безусловно, это где-то и есть”, - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Киеве состоится 15-й саммит Украина-ЕС. Главной новостью саммита может стать заявление о завершении переговоров по соглашению об ассоциации, если сторонам удастся согласовать вопрос относительно требования Киева закрепить в соглашении перспективу членства.