Кличко: меня больше знают как боксера; но скажите, где учат на политика?

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО заявляет, что пошел в политику, чтобы построить в Украине европейское общество с демократическими стандартами.

Об этом В.КЛИЧКО заявил в интервью британскому изданию Financial Times, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Это большой вызов – построить европейское общество с демократическими стандартами в Украине. Но я знаю, что тот, кто не борется – не выигрывает. И если нужно закончить спортивную карьеру ради того, чтобы выиграть бой за будущее Украины, я готов к этому шагу», – сказал лидер «УДАРа».

При этом В.КЛИЧКО отметил: «Люди пока еще больше знают меня как боксера. Но скажите, в какой школе учат на политика? Любой, кто имеет искреннее желание делать добро своему народу и родной стране, может и должен идти в политику».

Корреспондент Financial Times пишет, что сегодня большинство украинцев отчаянно хотят реформ, которые бы побороли широко распространенное явление коррупции и повысили стандарты жизни в стране. В качестве главного шага в этом направлении люди видят укрепление отношений с Европейским Союзом. Поэтому В.КЛИЧКО собирается сконцентрировать свои усилия на защите демократии и реализации евроинтеграционных устремлений Украины.

«Украинские политики много говорят о европейских ценностях, но живут совсем по другим правилам. Я прожил много времени в Европе и США и на себе ощутил, какими должны быть стандарты жизни в цивилизованной стране. Мои соотечественники тоже заслуживают на достойную жизнь», – сказа лидер «УДАРа».

«Сегодня я в политике, потому что понимаю – Украина имеет огромный потенциал, который не используется из-за склонности действующих политиков к кумовству и коррупционным действиям. Вместо этого нам нужно создавать страну жизнеспособной демократии, где бы каждый гражданин имел возможность реализоваться», – сказал В.КЛИЧКО.