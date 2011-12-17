Янукович пожелал Азарову, чтобы судьба и дальше была благосклонна к нему

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил премьер-министра Николая АЗАРОВА с днем рожденья и пожелал, чтобы судьба и в дальнейшем была благосклонна к нему.

Текст поздравления размещен на официальном сайте Президента.

"Высоко ценю Вашу ответственность, взвешенность и толерантность, благодаря чему Вы завоевали авторитет и уважение. Уверен, что Ваши организаторские способности, огромный опыт работы станут надежным залогом сохранения стабильности и согласия в обществе, будут способствовать укреплению Украинского государства", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он пожелал Н.АЗАРОВУ крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и Божьей благодати.

«Пусть судьба и в дальнейшем будет благосклонной к Вам, а каждый день полнится новыми достижениями во имя Украины», - отметил в поздравлении В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Н.АЗАРОВ родился 17 декабря 1947 года в городе Калуга (Россия).