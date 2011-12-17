У Шустера прямо назвали двоих, из-за которых сорвалась оппозиционная тема

Редакция Шустер Live вынуждена была отложить рассмотрение темы о ситуации в оппозиции из-за того, что на эфир не смогли прийти лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий ГРИЦЕНКО и первый заместитель председателя партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ.

Об этом в пятницу заявил ведущий ток-шоу Шустер Live Савик ШУСТЕР, комментируя обвинения в свой адрес относительно внезапного изменения темы передачи.

Он подтвердил, что сначала было принято решение пригласить в студию только лидеров оппозиционных партий, и выяснить, есть ли раскол в рядах оппозиции, а также ситуацию вокруг голосования за закон о парламентских выборах, и позицию по этому вопросу лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

«Мы пригласили всех лидеров. До сих пор мы были уверены, что все лидеры смогут прийти и обсудить эту тему… Два лидера не смогли. По какой причине - я не знаю. Это Александр ТУРЧИНОВ и Анатолий ГРИЦЕНКО", - добавил С.ШУСТЕР.

По его словам, редакция ток-шоу считает, что такую важную тему нельзя обсуждать при условии отсутствия всех лидеров оппозиции.

«Мы дождемся лучших времен, когда все смогут", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Батьківщина" заявила, что в программе Шустер Live в который раз планировали дискредитировать оппозицию.

В частности, в партии выразили удивление по поводу того, что в пятницу в 17.00 редакция ток-шоу Шустер Live Первого национального канала внезапно отказалась от темы, запланированной ранее – о состоянии дел в украинской оппозиции.

В пресс-службе партии напомнили, что вечером 15 декабря редакция сообщила пресс-службе о запланированной к обсуждению в пятницу теме и передала список приглашенных гостей. Среди них, в частности, были А.ГРИЦЕНКО (лидер партии "Гражданская позиция"), Вячеслав КИРИЛЕНКО (лидер партии "За Украину!"), Виталий КЛИЧКО (лидер партии "УДАР"), Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО (председатель политсовета партии "Наша Украина"), Олег ТЯГНИБОК (лидер ВО "Свобода"), Арсений ЯЦЕНЮК (лидер партии "Фронт Змін").

По состоянию на утро пятницы, 16 декабря, с редакцией Шустер Live была согласована кандидатура представителя от фракции "БЮТ-Батьківщина" - лидера ПРП, заместителя председателя фракции, руководителя оппозиционного правительства Сергея СОБОЛЕВА.