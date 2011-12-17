Хельсинкский комитет: уголовные дела в Украине политически мотивированы

Эксперт Датского Хельсинкского комитета по правам человека Микаэл ЛЮНГБО, который готовил доклады о расследовании дел экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, пришел к выводу, что в Украине уголовные дела в отношении правительственных чиновников политически мотивированы, а политики часто выражают неуважение к суду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил накануне на пресс-конференции.

М.ЛЮНГБО напомнил, что последний год он проводил правовой мониторинг дел против политиков в Украине. В частности, это дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА и бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО.

“На основе этих четырех дел я попробовал определить общие проблемы с правами человека в украинской системе”, – сказал М.ЛЮНГБО.

При этом он отметил, что не является экспертом по украинскому праву и не пытается им быть. Однако он считает нарушением прав человека в Украине уже хотя бы то, что обвиняемые во время судебных заседаний сидят в клетках.

Также М.ЛЮНГБО отметил, что во время своей работы в Украине был очень удивлен количеством нарушений прав человека в исследованных судебных делах против правительственных чиновников.

По его мнению, одной из главных проблем являются причины возбуждения дел в отношении этих политиков. Причинами, по его мнению, могли стать неуважение к закону или же борьба с коррупцией. “Или все-таки, политический мотив с намерением запугать политиков от оппозиции и остановить их деятельность”, - сказал М.ЛЮНГБО.

Он отметил, что, исследовав ситуацию в Украине, вообще не может представить, чтобы подобные дела возбуждались в других странах. “По крайней мере, в странах с правовой традицией”, – сказал эксперт.

По его мнению, то, что Ю.ТИМОШЕНКО “плохо договорилась за газ в 2009 году”, невозможно расценивать как уголовное действие. “Иногда политики заключают хорошие договоры, иногда плохие и это компенсируется чем-то другим. На то они и политики”, - отметил он.

Также М.ЛЮНГБО считает, что для подобных резонансных дел судебная ветвь власти должна была бы выбирать лучших и самых опытных судей. “Я вижу, что одни и те же судьи по всем делам. И потом я увидел, что они очень молоды, им чуть за 30. И они неправильно были назначены судьями”, - сказал он.

“Результаты дела, которое ведет такой судья, нельзя считать независимым суждением, которого ожидают от хорошего судьи”, - отметил М.ЛЮНГБО.

Эксперт также сообщил, что во время своего исследования был удивлен балансированием власти между прокуратурой и судебной ветвью власти. “Если один из них имеет верх, то в таком случае суд должен контролировать прокуратуру. Но это не то, что я вижу в Украине”, - сказал эксперт и отметил, что удивлен количеством дисциплинарных дел в отношении судей, инициированных прокуратурой за прошлый год.

Также М.ЛЮНГБО отметил, что украинские политики часто выражают неуважение к суду, в частности, кричат и угрожают судьям во время заседаний. “Я видел политиков, которые пытаются влиять на суд больше, чем я бы хотел это видеть”, – сказал он.

Эксперт отметил, что в Украине существует большая потребность проведения судебной реформы и законодательства в целом. “Также необходимость изменений в менталитете центральных деятелей судебной власти”, – сказал М.ЛЮНГБО.

Как сообщал УНИАН, Датский Хельсинский комитет по правам человека опубликовал три "предварительных доклада" по поводу ситуации в Украине.

В докладах, в частности, отмечается, что выборочное правосудие и злоупотребление системой уголовного судопроизводства являются нарушением статьи 6 Европейской конвенции по правам человека и не отвечают международным обязательствам страны относительно обеспечения соблюдения принципов верховенства права.

В комитете также отмечают, что большинство обвинений по своему характеру никогда бы не считались уголовными преступлениями в странах с другими правовыми традициями и не решались бы в рамках системы уголовного правосудия.

«В результате проведения мониторинга по четырем делам создалось впечатление, что работники прокуратуры и судьи имеют очень ограниченное представление о презумпции невиновности и равенстве сторон процесса во время слушания дела", - говорится в докладах.

Кроме того, в комитете отмечают, что в решениях о содержании под стражей не было представлено достаточно конкретных оснований, которые бы свидетельствовали о законности применения содержания под стражей, с учетом индивидуальных обстоятельств дела, что требуется Европейским судом по правам человека.

В комитете также отмечают, что срок давности также препятствует возобновлению большинства, если не всех, дел в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, которые были закрыты в 2004 и 2005 годах.

«Заявления Генеральной прокуратуры по поводу дел в отношении ТИМОШЕНКО подтверждают сомнения в объективности, независимости и беспристрастности уголовного правосудия", - говорится в докладах.