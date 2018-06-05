Григорий Омельченко: Провал дела Гонгадзе не может не ударить по Кузьмину

Такого безграмотного решения суда, который отменил уголовное дело против Кучмы, я в жизни не встречал... В финансовых, экономических аферах не один труп, об этом есть материалы прокуратуры Баварии...

Народный депутат Украины (сейчас внефракционный) Григорий Омельченко за время своей парламентской работы возглавлял несколько комиссий по деятельности Кучмы на посту президента Украины, а также комиссию по расследованию обстоятельств похищения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе, возглавлял депутатские комиссии по преступлениям, совершенным государственными деятелями и поиску их валютных счетов за рубежом.

Григорий Омельченко объяснил, почему суд не имел оснований отменять постановление о возбуждении уголовного дела против Кучмы.

Господин Омельченко, кого, по вашему мнению, назначат теперь «заказчиком» убийства Гонгадзе, поскольку дело против Кучмы закрыли, а сам экс-президент заявил, что нужно расследовать его до конца, чтобы выявить «настоящих» заказчиков и организаторов?

Получается, что вся страна сошла с ума, и только отдельные бывшие руководители страны являются самыми умными...

Если отойти от эмоций, политики, хотя это довольно трудно, а попытаться говорить исключительно юридическим языком, то получается чистейший абсурд!

Прокомментирую постановление суда с юридической точки зрения. Буду говорить не как народный депутат, политик, а как бывший следователь, за плечами которого много лет расследований различных уголовных дел, как кандидат юридических наук в области уголовного права. И еще я много лет работал преподавателем, обучал будущих юристов ...

Так вот, если проанализировать постановление первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина о возбуждении уголовного дела относительно Кучмы, то с юридической точки зрения она изложена и написана профессионально. То есть она может быть образцом, который надо показывать на семинарских, практических занятиях студентам юридических вузов. Образцом того, как следователь должен обосновывать такие постановления. Поэтому к постановлению, которое вынес Кузьмин, у меня нет никаких замечаний. Оно вынесена грамотно и правильно.

Далее... Постановление о возбуждении уголовного дела может быть отменено только тогда, когда оно вынесено с нарушениями статьи 94 УПК, которая предусматривает мотивы и основания для возбуждения уголовного дела. Согласно статье 94 УПК были все мотивы и основания ... Кузьмин выполнил требования УПК.

С юридической точки зрения, такого безграмотного судебного решения (об отмене постановления о возбуждении дела против Кучмы) я в своей жизни просто не встречал. Достаточно, чтобы это решение суда проанализировали студенты, окончившие курс уголовного процесса и сдали экзамен. Я вам гарантирую, они просто будут смеяться над этим постановлением и над судом, который его принимал.

Речь идет не о достаточности предъявленного обвинения, не о достаточности доказательств, направленных в суд с обвинительным заключением, а лишь о наличии оснований о возбуждении уголовного дела. Так вот имеющихся оснований для возбуждения уголовного дела против Кучмы как одного из соучастников преступления, совершенного против Георгия Гонгадзе, было у Кузьмина и Генеральной прокуратуры предостаточно. Причем этих оснований было предостаточно еще много лет назад.

Мотивация суда смешная: якобы, записи, сделанные Николаем Мельниченко, не могут быть доказательством!

Опять же, кто как хочет, так и читает решение Конституционного суда. Не могут служить доказательствами материалы, добытые незаконным образом органами дознания и следствия. А Мельниченко не был ни органом дознания, ни следователем, ни прокурором. И не выполнял задачи правоохранительных органов, записывая разговоры президента Кучмы. Он это делал как частное лицо!

Я это так «разжевываю» для таких «профессиональных» судей, принимавших решение по делу Кучмы.

Здесь даже не записи Мельниченко являются главными. Главным является то, что есть живой заявитель - Николай Мельниченко, который дал показания, как он слушал эти разговоры, как он писал и о чем в них говорилось. То есть он как свидетель говорит о том, что Кучмой было совершено преступление против Георгия Гонгадзе. И этого, согласно статье 94 УПК, достаточно для возбуждения уголовного дела.

Ведь уголовное дело возбуждается, когда налицо факт преступления. Георгий Гонгадзе убит? Убит. Достоверно установлено, что обезглавленное тело его. Три исполнителя осуждены, приговор вступил в законную силу, и они уже отбывают наказание за убийство Георгия Гонгадзе, а также по другой статье - превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

Арестованный Пукач (сейчас слушается его дело в суде) признал свою вину как один из соорганизаторов, который со своими тремя подчиненными похитил Гонгадзе, его вывезли в лес и убили, а Пукач лично отрезал ему голову, затем ее перепрятал и показал место захоронения.

Пукач дал показания - это есть в материалах уголовного дела, - что заказчиками и организаторами убийства являются два высших должностных лица в государстве.

То есть доказательств, оснований, мотивов для возбуждения уголовного дела против Кучмы было предостаточно. И судья, если бы он руководствовался только законом, ходатайства Кучмы отклонил бы.

Если бы дело, направленное в суд, слушалось по существу, и там бы оценивались все доказательства, собранные предварительным следствием, то суд мог бы объявить оправдальний или обвинительный приговор. Тогда речь шла о совсем другом - о достаточности или недостаточности доказательств, подтверждающих вину Кучмы или не подтверждали ее.

Это вот чисто юридический ликбез для такого рода судей.

А почему все же суд признал незаконным постановление Генпрокуратуры о возбуждении Уголовного дела против Кучмы?

Когда было возбуждено уголовное дело против Леонида Кучмы, я еще тогда предупреждал, что это одна из составляющих спецопераций. Уголовное дело делалось в администрации президента, в том числе самим Януковичем, и должно было быть в конечном итоге направлено ​​на отбеливание Кучмы.

Кроме того, на тот момент все медиа, все общество говорили о делах Тимошенко и Луценко. Надо было показать мировому сообществу, что наше правосудие вроде не выборочное.

Однако пришло время и мы видим результат ...

Но Кучме было уже предъявлено обвинение...

Да. То есть это уже другой уровень уголовного судопроизводства. Собранных доказательств было уже достаточно, чтобы предъявить Кучме обвинение в совершении преступления, что и сделала Генпрокуратура.

Поэтому с юридической точки зрения решение суда об отмене постановления Генпрокуратуры - это просто маразм и абсурд. Как суд мог отменять постановление о возбуждении уголовного дела, если Кучме уже даже было предъявлено о-б-в-и-н-е-н-и-е?! Суд не мог отменять постановление о возбуждении уголовного дела против Кучмы. С юридической точки это неприемлемо.

Власти и правоохранительным органам подыграли и журналисты. В чем? В публикациях был акцент только на преступлении Кучмы против Георгия Гонгадзе. Я понимаю, это журналистская солидарность, но почти никто не печатал материалов следственной комиссии, которую я возглавлял, о том, что Кучмой совершены и другие вещи... Весь акцент был только на деле Гонгадзе.

И получается, что во всей другой своей деятельности Кучма белый и пушистый. Генассамблея совета Европы в свое время тоже готовила резолюцию по убийству Гонгадзе, а о других преступлениях даже словом не упомянула...

Я возглавлял несколько следственных комиссий, в том числе и по делу Гонгадзе, и всеми следственными комиссиями собраны доказательства о том, что имело место хищение миллионов государственных валютных средств, получение взяток, злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий. И правильность выводов следственной комиссии, которую я возглавлял, и то, что я перечислил, подтвердил судья Киевского апелляционного суда Василенко, когда он возбудил уголовное дело против Кучмы. В тогдашнем постановлении судьи Василенко был указан не только эпизод относительно Георгия Гонгадзе, но и другие преступления.

Я десятки раз посылал запросы в Генпрокуратуру, начиная от генпрокурора Потебенько, трижды генпрокурора Пискуна, генпрокурору Васильеву, Медведько и несколько раз Пшонке, чтобы было возбуждено уголовное дело против Кучмы и других должностных лиц.

Следственной комиссией было установлено, что Кучма является организатором покушения на жизнь государственного деятеля, народного депутата Александра Иляшкевича. Но осудили какого-то ранее судимого, который сказал, что он ударил Иляшкевича ...

Если бы пресса была солидарна по всем преступлениям, как и по убийству Гонгадзе, то я убежден, что Генеральной прокуратуре было бы некуда деваться ...

Скажу больше, в финансовых, экономических аферах не один труп. И преступления эти не раскрыты. Есть один труп, которому тоже отрезали голову, как и Георгию Гонгадзе. Этот человек перечислял валютные счета, когда был похищен миллион американских долларов из валютного госфонда. И это доказано документально не только следственной комиссией, но и прокуратурой Баварии (Германия), материалы которой направлены в Генпрокуратуру.

А о каких «настоящих» организаторах и заказчиках убийства Георгия Гонгадзе говорил Кучма?

Как следователь хочу подчеркнуть, что нет безмотивных преступлений. Безмотивные преступления совершают только душевнобольные люди, которые являются неподсудными. А каждое преступление имеет свой мотив.

У Кравченко не было никакого мотива убивать Гонгадзе. Ни одного! Листайте, перелопатьте всего, вы увидите, что Гонгадзе ни слова не сказал о Кравченко.

У Пукача тем более не было мотива. Георгий Гонгадзе вообще его не знал и не мог знать, хотя бы потому, что Пукач был руководителем департамента внешнего наблюдения. Т.е. у них не было мотива. Я уже не говорю, о трех сотрудниках милиции, которые за журналистом следили и похищали его. Они даже не знали, что это журналист! Они уже потом узнали и испугались. А Пукач, по свидетельствам, успокаивал их: «Не бойтесь, пока Кучма у власти, бояться нечего».

Мотив был только у двух людей - у Кучмы и Владимира Литвина. У Литвина это - личная неприязнь к Гонгадзе, у Кучмы - за его журналистскую деятельность.

Доказательств предостаточно, чтобы доказать, что они являются заказчиками, подстрекателями, соучастниками.

Как на ваш взгляд, отвоюет это дело Генпрокуратура в апелляционном суде?

Пресс-служба Генеральной прокуратуры заявила, что обжалует это решение. Это законно и правильно. Вопрос в том, какое решение примет апелляционный суд. Если он не будет руководствоваться политикой, хотя полностью зависит от президента Януковича, то отменит это постановление как незаконное, необоснованное и просто абсурдное с юридической точки зрения.

Но если апелляционный суд не сделает этого, то вопрос должен стоять к Ренату Кузьмину. Если апелляционный суд оставит постановление без изменений, то получается, что первый заместитель генерального прокурора незаконно возбудил уголовное дело против экс-президента Кучмы? Тогда он должен нести дисциплинарную ответственность или просто быть уволенным коллегией Генеральной прокуратуры. А как иначе? Если исходить из их логики, то именно так и должно быть.

Все доказательства по организации похищения и убийства Гонгадзе и совершению других преступлений, которые я по крупицам собирал, были направлены в Генпрокуратуру. На все мои материалы, запросы, обращения я получил ответы, что все приобщены к материалам уголовного дела. Конечно, у меня все есть в заверенных копиях, которые я очень хорошо спрятал. Мои архивы не горят ...

Я знаю одну вещь - что рано или поздно Кучма будет на скамье подсудимых.

Говорю абсолютно искренне и откровенно: я прошу Бога, чтобы он дал Кучме здоровья и долгой жизни. Его будут судить, и не только за Георгия Гонгадзе, но и за другие деяния.

Есть документы, подтверждающие хищение миллионов долларов, где стоят письменные указания...

Ранее некоторые материалы были опубликованы в газете «Информационный бюллетень», которая выходит в Кременчуге. Это и газета, которая попала на аудиозапись Мельниченко, когда Кучма ногами топал и давал указания Кравченко «уничтожить эту газету». Георгий Гонгадзе тогда перепечатывал из этой газеты материалы в «Украинской правде».

Беседовала Оксана Климончук