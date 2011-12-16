Попов: Джулиани дал высокую оценку Стратегии развития Киева

Прежний мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани может оказать существенное содействие Киеву в реализации плана развития города. Об этом в интервью «Главкому» рассказал глава Киевской городской администрации Александр Попов.

По словам Попова, на встречу с ним в Нью-Йорке Джулиани пришел с проектом Стратегии развития Киева: «Он не просто читал (Стратегию - ред.). Во время встречи у него на столе лежал этот документ с закладками. Было видно, что его коллеги и консультанты очень тщательно проработали документ, дали ему высокую оценку».

«Контакты с господином Джулиани дали нам возможность в будущем иметь в его лице серьезного партнера», - отметил глава КГГА. - Мы обсуждали варианты широкомасштабного сотрудничества. Он делал акцент на том, что ему досталась эта проблема (проблема коррупции - Ред.) В очень явно выраженном аспекте, и он делился своим опытом, как он это преодолел».

«В Нью-Йорке, кстати, как и в США в целом, полиция, которая занимается общественным порядком, подчиняется городу. Даже в период терактов 11 сентября механизм сработал максимально эффективно, потому что он управлялся из города», - заявил Попов.

Глава КГГА также выступает за то, чтобы и Киев имел свою муниципальную милицию: «Городская администрация совместно с руководством этой муниципальной милиции должны отвечать за общепринятые нормы общественного порядка. Тогда бы мы смогли более эффективно решать проблемы, в том числе, связанные с незаконными установками малых архитектурных форм, незаконной торговлей в подземных переходах, метрополитене и так далее».