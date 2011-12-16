Колесниченко: мнение об ОУН-УПА нужно формировать на основании документов

Народный депутат Украины от Партии регионов, сопредседатель Международного антифашистского фронта Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявляет о необходимости формировать мнение об ОУН-УПА на основании исторических документов.

Об этом он сказав сегодня на пресс-конференции в УНИАН, где состоялась презентация переиздания исследования «Горькая правда. Преступность ОУН-УПА» канадского исследователя, эмигранта украинского происхождения Виктора Полищука.

Как отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО, в исследовании на основании тысяч практически неизвестных в Украине источников анализируются обстоятельства возникновения и деятельности ОУН и УПА, проблемы коллаборационизма и преступлений против человечества.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО подчеркнул, что эта книга канадского исследователя, который пострадал от советской власти, направлена не против украинцев, поляков, немцев или евреев, а против преступной идеологии нацизма и фашизма.

При этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО выразил убеждение, что необходимо сформировать объективное мнение о трагических событиях украинской истории, какими бы горькими они ни были. А одним из лучших примеров тщательного изучения и исследования того, что происходило на Западной Украине в период Второй мировой войны, является книга кандидата юридических наук, доктора общественных наук, историка, публициста В.Полищука, отметил депутат.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, предлагаемый для ознакомления труд был издан в Канаде на английском языке как результат многолетних архивных научных исследований автора. Книга переиздавалась на польском языке. В Украине данное издание в силу политических гонений смогло увидеть свет в 1995 году ограниченным тиражом 1000 экземпляров за счет личных средств автора, сказал депутат. Более того, фактически весь тираж книги был уничтожен по политическим мотивам, заявил он.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО акцентировал, что главную аудиторию книги, по мнению автора, составляют те миллионы украинцев, которые никогда не сталкивались с деятельностью ОУН-УПА, но которые часто слышали „правду“, искаженную пропагандистами разных политических лагерей.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, В.Полищук в своей работе использовал авторитетные источники: документы, авторитетные издания, работы самих идеологов украинского национализма, смог подать исследования в доступном широкой публике публицистическом стиле.

«Искренне призываю читателей сформировать свое личное мнение не понаслышке, а на основании исторических фактов и исследований, избегая политических трактовок и манипуляций, под каким бы «соусом» они не подавались» - резюмировал В.Колесниченко.

Книга переиздана Международным антифашистским фронтом 10-тысячным тиражом на русском и украинском языке в связи с высокой востребованностью и тем, что первое ее издание 1995 года было фактически уничтожено. С электронной версией книги и перечнем библиотек, в которых можно получить это издание, можно ознакомиться по ссылкам: http://www.antifashyst.org/?page_id=562, http://r-u.org.ua/info/vk.html. Книга будет распространена бесплатно среди библиотек школ, вузов, государственных учреждений и научных институтов.