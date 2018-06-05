Потянет ли наша экономика такую «дружбу» с Россией

Традиционно в канун Нового года главная интрига – цена газа. И тема настолько благодатная для обеих сторон, что ее без устали раскручивают то украинские чиновники, то российские. А выгодна она для них тем, что, во-первых, отвлекает электорат от внутренних проблем, во-вторых, консолидирует общество в противостоянии противнику. В третьих, дает каждому повод почувствовать себя героем. Если Россия не снизит цену, то скажет уже показавшему характер народу, мол, национальные интересы для нас превыше всего – у самих пояса затянуты, газ за бесценок отдавать не будем… А народ действительно нищий и ему забота власти будет в радость, плюс национализм прыгнет еще на одну ступень вверх. Если уступит, заявит громко россиянам, что их закрома пополнились достойным трофеем (ведь цена вопроса – украинские активы). Что касается нашего руководства, то оно до сих пор не может разобраться, с кем ему по пути, от того и сыр-бор. Но если перетянет восточный, а не европейский вектор, то можно списать все свои «подарки» Кремлю, без которых «дружеских» чувств у России не вызвать, на безвыходность. А для пущей убедительности уже сейчас озвучивается неподъемная цена газа. Так, бюджет-2012 рассчитан с учетом стоимости голубого топлива 416 долл. за тысячу кубов.

Премьер-министр Николай Азаров убеждает, что украинская экономика выдержит эту нагрузку. «Ну, мы в этом году платим 440 долларов за тысячу кубометров с учетом харьковской скидки. Мы выдержали с вами? Вот год прожили же практически… Выдержали. Мы выдержим любое испытание. А что, разве сейчас легко? Посмотрите, что в мире происходит, что в Европе происходит… Мы достаточно сейчас устойчивы, и у нас твердая позиция в наших переговорах", - заявил Николай Азаров. При этом он заверяет, что «рано или поздно, будет нормальная цена. Выдержим и с хорошим настроением встретим Новый год».

Основой для таких мыслей власти служит ею же подкорректированные статданные - рост ВВП на уровне 5% и золотовалютные резервы в районе 32 млрд долл. Но этому можно противопоставить отрицательное сальдо внешней торговли Украины, которое к ноябрю выросло почти вдвое, достигнув 11,4 млрд. долл., инфляцию в районе 8,3% (но это только по официальной статистике, на самом деле приблизительно 15%), а также госдолг на 60 млрд. долл. Кстати, Кабинет министров снизил прогноз роста ВВП в 2012 году с 5 до 3,9%. О чем это говорит?.. И при этом нас уверяют, что экономика выдержит газовые цены. Не знаю, как цены, но сам конфликт, конечно, мы переживем, как и ранее.

***Уже несколько раз переговоры Киева и Москвы переходили в разряд войны – конфликт в декабре 2005 года закончился тем, что с 1 января 2006 года Россия прекратила поставки природного газа в Украину. В ночь на 4 января был подписан договор между Газпромом и Нафтогазом на пять лет (до 1 января 2010), в котором был указан газовый «посредник» «РосУкрЭнерго», а цена голубого топлива составила 95 долл. Затем последовали туркменские разборки. Новый виток конфликта Украины и РФ состоялся в декабре 2008 года, 1 января 2009 года прекратилась подача газа в Украину, 7 января – полностью транзит. 19 января в Москве были подписаны злополучные контракты. Середина 2009 года была более спокойной, газовые разбирательства обошлись без закручивания вентиля, но закончились в апреле 2010 харьковской «уступкой».

Кстати, относительно стойкости отечественной экономики в отношении цены газа с Н.Азаровым можно поспорить, причем цитируя Президента Виктора Януковича: «И ища путь к снижению цены на газ, мы сделали первый шаг в прошлом году, подписав газовые соглашения (харьковские соглашения – ред.), и мы снизили цену на газ на 100 долл. за тысячу кубических метров. Если бы мы этого не сделали, я тогда говорил и сейчас говорю, сознательно говорю, мы потеряли бы не только промышленность, а мы потеряли бы страну».

Еще осенью эксперты заявляли, что российский газ обойдется Украине в первом квартале 2012 года до 600 долл. Так, может, 416 долл. – это и есть скидка. Тогда тем более следует разобраться, сможет ли наша экономика потянуть такую «дружбу»?

***Цена на газ устанавливается поквартально: в І квартале 2011 г. - около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл., в ІІІ – 354 долл., в IV - 420 долл. Особенно с учетом того, что до модернизации экономики реформы еще не дошли. А на сегодня, согласно рейтингу UEIndex, предприятия Украины тратят на производство 1 евро ВВП в два раза больше энергоресурсов, чем в странах ЕС. При этом в целом по Украине уровень энергоэффективности составляет 52% по сравнению со странами ЕС.

Крупнейшими потребителями энергоресурсов среди отраслей промышленности Украины являются металлургия (долларовый «поставщик» бюджета), добывающая промышленность, производство неметаллических минеральных изделий и химическое производство. Второе место по уровню энергопотребления занимает жилищно-коммунальное хозяйство. То есть, повышение стоимости газа сулит рост цен в целом и тарифов в том числе, что само собой подразумевает скачок инфляции, причем в самый не подходящий кризисный момент на мировом рынке. Таким образом, отечественные товары снова окажутся невостребованными из-за своей себестоимости. При этом импорт растет, а это означает снижение количества рабочих мест на украинских предприятиях, а также падение объемов сборов в бюджет.

Яркий пример сказанного - ГМК. Собственники главных наполнителей бюджета - горно-металлургических предприятий, стремительно наращивая объемы производства в предыдущие годы при супер-высоких ценах на металлопродукцию, не вкладывали практически ни копейки в переоборудование, модернизацию и реконструкцию производственных мощностей. А теперь этот фонд износился до предела (по ряду оценок, 65%), как и сама технология производства, что продолжает повышать себестоимость, делая нашу метпродукцию неконкурентоспособной. Тоже происходит и в других отраслях. Не выгодно частнику вкладывать, он привык выжимать. А у государства все руки до этой проблемы не доходят. Может сейчас задумается с учетом новый цены на газ (как говорится, нет худа без добра).

Как отмечает глава Комитета энергетической независимости Украины Иван Надеин, озвученная цена на газ – «шоковая терапия. Но это лучше, чем потраченные впустую 20 лет. Конечно, украинской экономике будет тяжело. Цена в 416 долл. за тысячу кубометров обернется 20-25 млрд. грн. дефицита «Нафтогаза». Долги теплокоммунэнерго за отопительный сезон 2010-2011 гг. составляют 5,35 млрд. грн. и они будут только расти.

Но есть ряд факторов, которые могут вывести из данной ситуации. Первый – высокие цены на газ вынуждают власть, предприятия, коммунальный сектор и рядовых потребителей сокращать потребление газа. В энергетическом балансе Украины он занимает 39,5%, в то время как общемировой показатель 21,1%, а европейский – 24,5%. И это наш резерв. Второй фактор - увеличение собственной добычи газа. Сегодня при отсутствии должных инвестиций и при работе на старых запасах мы добываем около 20 млрд. кубометров газа. Власть публично говорит о желании увеличить объем до 25-30 млрд. кубометров, и если действительно в этом направлении будут предприниматься реальные шаги, то мы сможем добиться этой цели в течение 3-5 лет».

Кроме того, по мнению эксперта, не нужно забывать об энергоемкости украинской экономики. Показатель 0,62 кг. у.т. на грн. ВВП, который мы имеем сегодня (а это в 3-4 раза больше, чем в странах ЕС), это не то, чем нам можно гордиться. И улучшение на 1-2% ежегодно – тоже не очень большой повод для радости. В этой сфере нужны более радикальные действия и, как это ни парадоксально, высокие цены на газ лишь подтолкнут страну к реформам.

«Даже если Россия пересмотрит газовый контракт, сделано это будет ценой очень больших уступок с украинской стороны. Но и в этом случае мы лишь получим льготный период на 3-4 года, не более. Поэтому нам нужно думать о развитии собственного энергетического потенциала и планомерно сокращать потребление импортных энергоресурсов. Тогда деньги будут оставаться в украинской экономике, а не уходить в другие страны», - отметил И.Надеин.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, считает, что «для украинского госбюджета цена за природный газ на уровне 416 долл. - тяжелое испытание. Дефицит внешней торговли в 2012 году может приять катастрофический характер. В условиях слабого роста поступлении инвестиций в Украину и вообще отсутствия надежды на большой профицит финансового счета в 2012 году может сложиться так, что платежный баланс будет хронически дефицитным».

По мнению эксперта, «скорее всего, придется существенно повысить стоимость услуг ЖКХ для населения. Кроме того, - предусмотреть в госбюджете дополнительный выпуск ОВГЗ для финансирования дефицита казны. А если учесть слабый спрос на эти ценные бумаги, то не стоит исключать дополнительную эмиссию гривни для их выкупа. Остается еще одна проблема, причем главная - дефицит валюты. Расчет за природный газ рублями не снизит напряженность. Украина ни имеет возможности получать достаточное количество российских рублей за счет экспорта продукции в РФ, так как Россия существенно ограничивает наш экспорт. В этой ситуации перед Украиной встает дилемма. Первый путь - девальвировать курс до уровня 9,3 грн./долл., чтобы сделать более конкурентоспособным экспорт. Кроме того, это позволит частично снизить неэнергетический импорт, так как сделает невыгодной покупку за рубежом большого количества потребительских товаров. Второй путь - массово привлекать у России кредиты в рублях, чтобы за счет их покупать газ. В этом случае можно будет не девальвировать гривню, но будет расти долг перед РФ, который придется отдавать в последствии если не деньгами, то активами».

Третий путь, по словам А.Охрименко, предполагает восстановление сотрудничества с МВФ. Украина получит необходимые валютные кредиты, что позволит и купить газ, и не девальвировать курс в течение всего 2012 года. Но придется выполнить все обязательства перед Фондом.

Среди невыполненных осталось повышение цен на газ для населения, что само собой произойдет при расчетной в бюджете стоимости голубого топлива. Так стоит ли игра свеч…

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что Москва фактически стремится установить протекторат над суверенной Украиной.

«Даже новыми и еще более щедрыми «дарами» в Москве все равно не удовлетворятся. Случайно ли Россия высвобождает свои газохранилища в канун Нового года? Случайно ли глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявляет, что никакие соглашения с Украиной заключены не будут? И отчего это вдруг наш премьер, который анонсировал новое «газовое» соглашение с Россией со дня на день, приказал готовить проект бюджета-2012, отталкиваясь от цены на газ не менее 400 долларов за кубометр? Все ясно. Россия готовится к новой «газовой войне» с Украиной.

Расчет простой: за антиукраинской кампанией скрыть собственное бессилие. Есть такой психологический феномен: манипуляция страхом. Это когда слабый человек компенсирует собственные проблемы, ищет еще более слабого индивида и откровенно его терроризирует. В данном случае этот феномен перенесен на межгосударственный уровень. А как же еще дружить со «стратегическим» партнером? Выход из такого положения невозможен до тех пор, пока манипулируемый не восстанет против манипулятора. Именно таким видится и выход для Украины. Следовательно, нужно не идти ни на какие уступки, потому что они лишь разжигают имперские аппетиты Кремля», - подытожил В.Огрызко.

То есть, в новой цене газа есть положительный момент - Россия сама толкает такой лакомый для ее планов по восстановлению утраченных территорий кусок как Украина в правильном для Киева направлении – в Европу. И если этим шансом не воспользоваться сейчас, то потом мы будем съезжаться на Болотную площадь уже в свою столицу, чтобы свергнуть ненавистную власть…

Елена Быстрицкая