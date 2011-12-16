Адвокат заявляет, что из дела Тимошенко исчезли важные документы

Из материалов судебного дела, которое касается экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, незаконно изъяты доказательства, которые подтверждают ее невиновность.

Об этом заявил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Дмитрий НЕЧИПОРЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

По его словам, сегодня в 11.30 Киевский апелляционный административный суд будет рассматривать апелляционную жалобу адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО на постановление Окружного административного суда Киева от 11 ноября 2011 года, которым было отменено решение Шевченковского райсуда Киева от 1 февраля 2005 года.

Б.НЕЧИПОРЕНКО напомнил, что решением Шевченковского районного суда от 1 февраля 2005 года были удовлетворены требования Ю.ТИМОШЕНКО относительно незаконного начисления на нее налоговых обязательств.

«Речь идет об использовании денег на пластиковых карточках, которые она якобы использовала на хозяйственные и представительские расходы», - сказал он.

Адвокат также напомнил, что через 6 лет, в октябре 2011 года, заместитель генпрокурора обратился с заявлением в Окружной административный суду и попросил отменить решение Шевченковского суда.

«В это время стало известно о том, что заключение специалистов в области налогового законодательства, а именно: экспертизы Киевского института судебных экспертиз, в материалах дела отсутствует - оно был незаконно изъято неизвестно кем», - сказал он.

Б.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что в заключении речь идет о том, что расходы полностью были направлены на хозяйственные и представительские нужды и никакой личной выгоды в этом не усматривается.

«Но председатель Окружного административного суда вместо того, чтобы провести проверку пропажи документов, удовлетворил требование прокуратуры и отменил решение Шевченковского суда», - сказал адвокат.

При этом, по его словам, в решении суда отмечено, что он не принимает во внимание это заключение, поскольку оно отсутствует в материалах дела.

«Это нонсенс, это фальсификация, и я боюсь, чтобы это не стало прецедентом по другим делам», - сказал Д.НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО сегодня будут заявлять о незаконности таких действий и поднимут вопрос об отмене соответствующего постановления.

Также адвокаты будут обращаться в апелляционный административный суд с просьбой направить материалы по факту незаконного изъятия заключения специалистов в Генпрокуратуру с целью возбуждения уголовного дела.