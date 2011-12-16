Сочка: Милиция блокирует выезд лидеров «Батькивщины» из офиса партии

Милиция блокирует выезд лидеров “Батькивщины” из офиса партии, чтобы не допустить их участия в акциях протеста.

Об этом народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина” Александр СОЧКА сообщил на своей странице в Facebook.

“Как и предусматривалось, милиция продолжает вести наблюдение за офисом “Батькивщины” в дни судебных заседаний, когда возможны акции протеста. Сегодня утром почти на том же месте, что и позавчера, на углу Оболонской и Туровской с ночи караулит экипаж машины ГАИ, госномер 2065. С места, где стоит авто, просматриваются выезды с территории офиса”, - написал А.СОЧКА.

По мнению народного депутата, это сделано для того, чтобы полностью контролировать любые передвижения оппозиционеров.

“Имел разговор с инспектором. КОШЛЯКОВ Дмитрий Игоревич, старший лейтенант, нагрудный знак КИ 1543. На вопрос старшему лейтенанту, контролирует ли экипаж выезды из офиса оппозиционной партии, тот ответил, что все вопросы можно задать начальнику управления ГАИ Подольского района”, - отметил А.СОЧКА.

Также он сообщил, что просьбу показать документ, которым приказано экипажу это место дислокации, он категорически отверг, отметив, что это внутренний документ.

“И как только что мне сообщили, за углом стоит еще один автомобиль ГАИ, номер 2286. Водители говорят, что их останавливают и прямым текстом…”, - отметил А.СОЧКА.

Ранее А.СОЧКА на своей странице в Facebook сообщал, что 14 декабря за офисом "Батькивщины" милицией "было установлено внешнее наблюдение".