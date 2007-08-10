”Оранжевая” половина ЦИК определилась с максимумом голосующих на дому
12:33, 10 августа 2007Политика
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Процент назвал Магера
|Андрей Магера
При этом А.МАГЕРА отметил, что не может быть 10%, 15% или 30% голосующих на дому, как это было на выборах Президента Украины в 2004 году.
Как сообщалось, на днях А.МАГЕРА предложил, чтобы в заявлении избирателя относительно голосования на дому, кроме конкретизации причины, были отмечены реквизиты документа, который подтверждает причину невозможности голосования на участке.
Однако 7 членов ЦИК высказались против этого предложения, 6 - за, а двое воздержались. В результате вопрос о форме избирательных документов был принят за основу, но не был проголосован в целом.
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