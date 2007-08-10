”Оранжевая” половина ЦИК определилась с максимумом голосующих на дому

Нормальный процент избирателей, голосующих на дому и при котором нет повода говорить о фальсификациях выборов, - это не более 0,5%. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА в эфире «5 канала», сообщает «Лига».

При этом А.МАГЕРА отметил, что не может быть 10%, 15% или 30% голосующих на дому, как это было на выборах Президента Украины в 2004 году.

Как сообщалось, на днях А.МАГЕРА предложил, чтобы в заявлении избирателя относительно голосования на дому, кроме конкретизации причины, были отмечены реквизиты документа, который подтверждает причину невозможности голосования на участке.

Однако 7 членов ЦИК высказались против этого предложения, 6 - за, а двое воздержались. В результате вопрос о форме избирательных документов был принят за основу, но не был проголосован в целом.