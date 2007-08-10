Должны ли партии отчитываться перед избирателями за своих министров (опрос)

18% украинских избирателей считают, что публичные отчеты политических партий о деятельности своих министров во власти не нужны.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского исследования Института Горшенина «Украина накануне выборов», проведенного в рамках годовой программы «Ментальные основы выбора».

В то же время две трети граждан Украины высказываются за необходимость публичного отчета партий о деятельности своих министров.

Согласно исследованию, только половина украинцев будет учитывать результаты деятельности политических партий, представленных в местных органах власти, при голосовании за списки партий на выборах в Верховную Раду. Каждый же четвертый избиратель уверен, что выборы в украинский парламент и деятельность местной власти не связаны между собой.

При этом на представленные в местных советах политические партии украинский народ возлагает ответственность за решение местных проблем: правопорядок (54,18%), качество дорог (48,56%), вывоз мусора и подержание чистоты (44,66%), ремонт жилого фонда (41,72%), газификацию (36,35%), транспортное сообщение (36,25%), отопление (35,70%), водоснабжение (34,08%), вопросы землепользования (28,41%).

Комментируя УНИАН результаты социологического исследования, эксперт Института Горшенина Виктория САВОСТЬЯНОВА отметила, что полученные данные говорят, во-первых, о том, что государственная власть – парламент и правительство – перестали ассоциироваться у украинцев с ответственностью и решением жизненно важных для них вопросов. По словам эксперта, разрешение местных проблем избиратели возлагают на местную власть, однако не связывают выборы в Верховную Раду с представительством на местах.

«Исследования Института Горшенина обнаружили разрыв в связке «жизнь человека – его выбор – власть». Поэтому последние исследования Института – формирующие. Они призваны не только изучать украинскую ментальность, но и подталкивать украинского избирателя к зрелости выбора – четко осознавать, почему он делает выбор и что получит в результате», - отметила В.САВОСТЬЯНОВА.

Исследование проводилось Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований «Ментальные основы выбора» с 20 июня по 4 июля 2007 года в 128 населенных пунктах Украины (62 города и 66 сел). Всего было опрошено 2006 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.